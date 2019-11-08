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8 ноября • обновлено в 09:20
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"Ответ будет зеркальным!" Главарь "ДНР" вспыхнул угрозами из-за ситуации в Петровском

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Террористы "ДНР" заявили, что вывод украинской полиции на участок разведения сил и средств в Петровском, которое, по их мнению, должно состояться 9 ноября, — повлечет зеркальные меры с их стороны.

Об этом, со ссылкой на слова главаря группировки Дениса Пушилина, пишет пропагандистский ресурс российских оккупантов "ДАН".

Отмечается, что это якобы стало реакцией на высказывание временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора, который сообщил, что после разведения войск на Донбассе туда должны войти правоохранители и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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Денис Пушилин

Денис Пушилин

"Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств "ДНР": "министерства государственной безопасности" и "министерства внутренних дел", — вспыхнул угрозами Пушилин.

При таких условиях, добавил он, процесс разведения на новых участках станет неосуществимым.

Ссылаясь на текст Рамочного решения Контактной группы, главарь террористической групировки подчеркнул, что на участках разведения сил и средств не могут находиться какие-либо вооруженные формирования, за исключением офицеров Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

"Такой непрофессиональный, халатный подход американского представителя в этом вопросе недопустим, поскольку может ввести в заблуждение кого-нибудь из украинских чиновников", — считает Пушилин.

Помимо этого, в СМИ террористов добавили, якобы 4 ноября "Киев в очередной раз сорвал попытку возобновить" процесс разведения войск на участке "Петровское — Богдановка".

Как писал OBOZREVATEL, накануне главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил представителям СММ ОБСЕ о готовности начать разведение войск в районе Петровского 9-го, а не 8-го ноября. А также призвал украинскую сторону "проявить здравый смысл" в этом вопросе.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
"Разведение" 8 ноября - это чисто пропагандистская акция ВСУ. Потому как не согласовано с ДHP.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Всё правильно сказал-- зачем оружие в этой зоне? Видимо свидомые не хотят мира,раз сами сочиняют какую-то хрень....
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Андрущенко Владимир, дело в том что все не будет так как вы хотите а только как хотим мы)это наша территория не хотите как надо нам идите в жопу)))мы все делаем согласно Минска и ОБСЕ это подтвердило))))
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