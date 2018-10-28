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Отрезал уши и отдавал собакам: россиянин зверски расправился с пятью украинцами

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В Днепропетровской области полицейские задержали гражданина России и его сообщников, которые убили пятерых украинцев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Он уточнил, что преступления были совершены на протяжении текущего года.

"Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали - тяжело понимать. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем оскорблений, с их слов, а дальше - убийство и прятали труп", - написал он.

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Отрезал уши и отдавал собакам: россиянин зверски расправился с пятью украинцами

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Отрезал уши и отдавал собакам: россиянин зверски расправился с пятью украинцами

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Отрезал уши и отдавал собакам: россиянин зверски расправился с пятью украинцами

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Франции жестоко убили украинца. Уроженца Тернопольской области искали в соцсетях с сентября.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Персона
Вячеслав Аброськин
Место
Украина
Объекты
убийствофотографии
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Комментарии
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Ну теперь ему очече расширят
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Файбер Моня
Файбер Моня
TOP SECRET:"..Дуже потрiбно розпалювати нацiональну ворожнечу мiж українцями та росiянами, як це вдалося на Балканах мiж хорватами та сербами. Щоб сгенерувати якомога бiльший градус ненавистi достатньо з початку розповсюдити образливi прислiв`я та анекдоти, провокацiйнi слогани та заклики до насилля. Коли послiдує зворотня реакцiя в цьому запитi, можна вчинити декiлька актiв справжнього насилля та вбивств росiян, щоб з одного боку це розлютило їх, а з другого можливо бiльш налякало. Якщо росiяни почнуть вбивати нашiх людей, то можно казати, що першочергова наша мета майже здiйснена. Корисно запускати в медiапростiр усякi чутки, неперевiренi факти, якi мусять ображати нацiональну гiднiсть з обох сторiн. Якщо з часом градус ненавистi раптом почне знижуватись, можна знову усе це повторювати, але во все бiльш образливiй та провокацiйной формi.."
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Шароварники - вечные терпилы.
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