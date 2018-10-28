Отрезал уши и отдавал собакам: россиянин зверски расправился с пятью украинцами

В Днепропетровской области полицейские задержали гражданина России и его сообщников, которые убили пятерых украинцев.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Он уточнил, что преступления были совершены на протяжении текущего года.
"Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали - тяжело понимать. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем оскорблений, с их слов, а дальше - убийство и прятали труп", - написал он.
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Франции жестоко убили украинца. Уроженца Тернопольской области искали в соцсетях с сентября.
Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.