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''Отработают навыки на практике'': в Крыму открыли военный лагерь для детей

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В аннексированном Крыму т.н. "власти" открыли детский лагерь "военно-патриотической направленности".

Соответствующее фото было опубликовано в Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крым.

"Судак. Военно-спортивный лагерь"Юный разведчик", ныне – "Лесной". Теперь дети смогут играть не только в традиционные игры, но и пройти обучение по тактике ведения боя, ознакомиться с различными видами военного вооружения и отработать свои навыки на практике", – говорится в подписи к фото.

''Отработают навыки на практике'': в Крыму открыли военный лагерь для детей

@KrimRt

''Отработают навыки на практике'': в Крыму открыли военный лагерь для детей

@KrimRt

''Отработают навыки на практике'': в Крыму открыли военный лагерь для детей

@KrimRt

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Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму так называемые власти совсем не занимаются ремонтом и очисткой дорог, в результате чего улицы в разных городах полуострова превратились в непроходимое болото.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ну и хорошо что открыли, а в это время в Житомире в торжественной обстановке Петро Порошенко открывает уличный сортир.
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