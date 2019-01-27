''Отработают навыки на практике'': в Крыму открыли военный лагерь для детей

В аннексированном Крыму т.н. "власти" открыли детский лагерь "военно-патриотической направленности".
Соответствующее фото было опубликовано в Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крым.
"Судак. Военно-спортивный лагерь"Юный разведчик", ныне – "Лесной". Теперь дети смогут играть не только в традиционные игры, но и пройти обучение по тактике ведения боя, ознакомиться с различными видами военного вооружения и отработать свои навыки на практике", – говорится в подписи к фото.
@KrimRt
@KrimRt
@KrimRt
Судак— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 января 2019 г.
Военно-спортивный лагерь"Юный разведчик"ныне "Лесной"
Теперь дети смогут играть не только в традиционные игры,но и пройти обучение по тактике ведения боя, ознакомиться с различными видами военного вооружения и отработать свои навыки на практикеhttps://t.co/2qFInrHQ5M pic.twitter.com/82drWAJCrf
Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму так называемые власти совсем не занимаются ремонтом и очисткой дорог, в результате чего улицы в разных городах полуострова превратились в непроходимое болото.
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