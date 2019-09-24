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24 сентября • обновлено в 15:47
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Оторвалась кабина: в Одессе в парке развлечений произошло ужасное ЧП. Видео

5.8т Читать материал на украинском

В Одессе в парке развлечений произошло ужасное ЧП. В "Аркадии" от аттракциона "Бомбер" оторвалась кабина и рухнула прямо на землю.

Об этом сообщило издание Vesti.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте конца страницы).

В тот момент никого из людей рядом не было – пострадавших нет.

В Одессе в парке развлечений произошло ЧП

В Одессе в парке развлечений произошло ЧП

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Туристы попали в жуткое ЧП на популярном аттракционе в Тайване: фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в парке развлечений города Ахмедабан на западе Индии рухнул аттракцион с людьми, в результате чего двое человек погибли, а еще трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

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Место
Украина Одесса
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