Оторвалась кабина: в Одессе в парке развлечений произошло ужасное ЧП. Видео

В Одессе в парке развлечений произошло ужасное ЧП. В "Аркадии" от аттракциона "Бомбер" оторвалась кабина и рухнула прямо на землю.

Об этом сообщило издание Vesti.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте конца страницы).

В тот момент никого из людей рядом не было – пострадавших нет.

В Одессе в парке развлечений произошло ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, в парке развлечений города Ахмедабан на западе Индии рухнул аттракцион с людьми, в результате чего двое человек погибли, а еще трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

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