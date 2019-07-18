Отмывали сотни миллионов: СБУ накрыла группировку "финансовых воротил"

Сотрудники службы безопасности Украины прекратили деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен.

Как сообщили OBOZREVATEL в СБУ, организаторы группировки из Киева и Полтавы организовали механизм по выводу в "тень" средств ряда субъектов предпринимательской деятельности.

"Злоумышленники "оказывали услуги" коммерсантам по минимизации налоговой нагрузки. Механизм хищения бюджетных средств был организован через использование подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности", – отметили в Службе.

Задержание (иллюстрация) ivi.ua

Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях "конверта", по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела, были обнаружены печати ряда фиктивных предприятий. Также были изъяты средства связи, ноутбуки, налоговую отчетность и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также наличные на сумму более 2,6 млн грн.

Силовики остановили работу мощного "конверта" СБУ

Силовики остановили работу мощного "конверта" СБУ

Силовики остановили работу мощного "конверта" СБУ

По заключению экспертов, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел "вывести в тень" примерно триста миллионов гривен.

В СБУ добавили, что на счета пяти юридических лиц, а также на имущество, которое использовалось в противоправной деятельности, наложен арест. Работа "конверта" прекращена, ведется досудебное расследование.

nn.ua

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