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11 ноября • обновлено в 18:29
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Откупился? Российский суд вынес неожиданное решение по мошенничеству Фукса

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Московский городской суд отменил постановление Таганского районного суда о заочном аресте российско-украинского олигарха Павла Фукса по делу о мошенничестве его компании MosCityGroup.

Дело было направлено на новое рассмотрение. Об этом со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева сообщает "Интерфакс".

Отметим, что Фукса обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) – выводе из строительства элитного жилого комплекса Sky House в Москве, дольщиков для которого привлекала MosCityGroup, минимум 7 млрд рублей.

Новости
Фукс и компания: как российские олигархи захватывают Украину

Суд отменил заочный арест Павла Фукса

Суд отменил заочный арест Павла Фукса

epravda.com.ua

Напомним, 11 октября, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и заочно арестовал бизнесмена сроком на два месяца. Перед этим его объявили в розыск.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

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Персона
Павел Фукс
Место
Россия Москва
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