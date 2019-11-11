Откупился? Российский суд вынес неожиданное решение по мошенничеству Фукса

Московский городской суд отменил постановление Таганского районного суда о заочном аресте российско-украинского олигарха Павла Фукса по делу о мошенничестве его компании MosCityGroup.
Дело было направлено на новое рассмотрение. Об этом со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева сообщает "Интерфакс".
Отметим, что Фукса обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) – выводе из строительства элитного жилого комплекса Sky House в Москве, дольщиков для которого привлекала MosCityGroup, минимум 7 млрд рублей.
Суд отменил заочный арест Павла Фукса
epravda.com.ua
Напомним, 11 октября, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и заочно арестовал бизнесмена сроком на два месяца. Перед этим его объявили в розыск.
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
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