Откупился? Российский суд вынес неожиданное решение по мошенничеству Фукса

Московский городской суд отменил постановление Таганского районного суда о заочном аресте российско-украинского олигарха Павла Фукса по делу о мошенничестве его компании MosCityGroup.

Дело было направлено на новое рассмотрение. Об этом со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева сообщает "Интерфакс".

Отметим, что Фукса обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) – выводе из строительства элитного жилого комплекса Sky House в Москве, дольщиков для которого привлекала MosCityGroup, минимум 7 млрд рублей.

Суд отменил заочный арест Павла Фукса epravda.com.ua

Напомним, 11 октября, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и заочно арестовал бизнесмена сроком на два месяца. Перед этим его объявили в розыск.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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