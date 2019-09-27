Открытое письмо руководства "Комплекса Агромарс" о злоупотреблениях "Житомиргаза"

Президенту Украины

Зеленскому В.А.

01220, г.. Киев, ул. Банковая, 11

Премьер-министру Украины

Гончаруку А.В.

01008, г.. Киев, ул. Грушевского, 12/2

Председателю Национального антикоррупционного бюро Украины

Ситнику А.С.

03035, г.. Киев, ул. Василия Сурикова, 3

Председателю Службы безопасности Украины

Баканову И.Г.

01601 м. Киев 1, ул. Малоподвальная, 16

Генеральному прокурору Украины

Рябошапке Р.Г..

01011, г.. Киев, ул. Резницкая, 13/15

Председателю Антимонопольного комитета Украины

Терентьеву Ю.А.

03035, г.. Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 45

Председателю Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

Кривенко О.А.

03057 м. Киев, ул. Смоленская, 19

Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг № 847 от 29.06.2017 года Публичному акционерному обществу по газоснабжению и газификации "Житомиргаз" (код ЕГРПОУ 03344071), в дальнейшем переименованному в АО "Оператор газораспределительной системы "Житомиргаз", выдана лицензия на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа в пределах территории города Житомир и Житомирской области (кроме города Коростышев и Коростышевского района), а также территории сел Бухны и Морозовка Погребищанского района и села Махаринцы Козятинского района Винницкой области, где находится газораспределительная система, находящаяся в собственности, хозяйственном ведении, пользовании или эксплуатации АО "Житомиргаз".

13 сентября 2019 года работниками АО "Житомиргаз" было прекращено газоснабжение производственного объекта потребителя природного газа – ООО "Комплекс Агромарс", который находится по адресу: Житомирская область, Чудновский район, с. Стетковцы. Прекращение газоснабжения произошло в связи с наличием задолженности за услуги по распределению природного газа за август 2019 года в сумме 1 335,54 гривни.

13 сентября 2019 года наше предприятие оплатило услуги по распределению природного газа в августе 2019 года в сумме 1 335,54 гривни, а также оплатило услуги по распределению природного газа в сентябре этого года на сумму 3 809,40 гривен.

20 сентября 2019 ООО "Комплекс Агромарс" оплатило счет по возмещению АО "Житомиргаз" расходов на прекращение и возобновление газоснабжения.

Согласно п. 1,6 главы 7 раздела V Кодекса газораспределительных систем Оператор ГРС в установленном законодательством порядке имеет право прекратить/ограничить газоснабжение (распределение природного газа) на объект потребителя (в том числе бытового потребителя) с соблюдением ПБСГ и нормативных документов, определяющих порядок ограничения/ прекращения природного газа, в частности, в случае несвоевременной и/или неполной оплаты услуг согласно условиям договора распределения природного газа.

Восстановление газоснабжения (распределения природного газа) осуществляется Оператором ГРС в течение двух рабочих дней в городах и пяти календарных дней в сельской местности по письменному обращению потребителя (его поставщика) о восстановлении газоснабжения (распределения природного газа) и после устранения нарушений (при их наличии) и возмещения Оператору ГРС расходов на прекращение и возобновление газоснабжения (распределения природного газа).

Вопреки вышеуказанным требованиям законодательства, по состоянию на 24.09.2019 года газоснабжение производственного объекта ООО "Комплекс Агромарс" не восстановлено. В с. Стетковцы расположена часть племенного хозяйства общества, племенная птица в количестве 20 млн голов, которая может погибнуть, а это приведет к большим материальным потерям.

ООО "Комплекс Агромарс" является крупным налогоплательщиком, а нас отключают от газоснабжения за 1 300 грн долга, который был мгновенно оплачен?

Следует обратить ваше внимание на некоторые факты, которые, как мы уверены, играют важную роль в сложившейся ситуации.

Общество планирует осуществить реконструкцию узла учета газа, ориентировочные расходы в соответствии со сметами составляют 480 тысяч (четыреста восемьдесят тысяч) гривен. При этом работники АО "Житомиргаз" нам настойчиво предлагают выполнить указанные работы за 720 тысяч (семьсот двадцать тысяч) гривен, что почти вдвое дороже.

Общество не возражает против возможного сотрудничества, но в конкурентной среде.

Мы покупаем газ по 5 445 грн за тыс. кубометров с НДС. Нам настойчиво предлагают сотрудничество с компаниями "от АО "Житомиргаз" со стоимостью газа 6 100 грн за тыс. кубометров с НДС, иначе "отключат".

23 сентября 2019 года президент Украины заявил, что мы никогда не преодолеем коррупцию, если будем закрывать на нее глаза и предложил сообщать о фактах, имеющих признаки коррупции.

Просим вас разобраться в ситуации, ведь департамент лицензионного контроля НКРЭКУ систематически сообщает Антимонопольному комитету Украины о возможных злоупотреблениях "Житомиргаза" своим монопольным положением.

Подобная ситуация негативно влияет на инвестиционный климат в области, препятствует развитию предпринимательства в Украине.

Наше предприятие, даже такое большое, зависит от монополистов, использующих государственные газовые сети за копейки и требующих взятку или "откат" за возможность работать.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, считаем, что в действиях АО "Оператор газораспределительной системы" Житомиргаз "имеет место злоупотребление монопольным положением на рынке распределения природного газа на территории Житомирской области.

Просим провести проверку изложенных фактов и в случае подтверждения, привлечь предприятие-монополист к ответственности.

Генеральный директор "Комплекс Агромарс" Сигал Е.Я.

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