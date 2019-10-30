"Откровенный бред": адвокат отреагировал на "фейк-ньюс" об Иванющенко

Адвокат Юрия Иванющенко Юрий Колесников опроверг причастности бизнесмена к деньгам, которые якобы конфисковал суд Латвии.

Так Колесников прокомментировал статью на "Украинской правде", в которой со ссылкой на два источника сообщается, что конфискованные в Латвии 30 миллионов долларов якобы принадлежат Иванющенко.

"Возможно вы помните, но это уже не первый раз на "Украинской правде" запускают эту информацию. Таким образом заинтересованные лица пытались оказывать давление на украинские суды, которые шли по другим делам. Но несмотря на это, мы выиграли все инстанции. Суды подтвердили необоснованность обвинений, выдвинутых в отношении Юрия Иванющенко.

Все правоохранительные органы 5 лет пытались найти хоть какие-то доказательства нарушений со стороны Иванющенко - все безрезультатно. Последним решением от 29.07.2019 Верховный суд отказал ГПУ в открытии кассационного производства. Утка с латвийскими деньгами – это абсурд. Мы уже не раз заявляли, что Юрий Иванющенко никакого отношения к указанному судебному процессу не имеет, как и к деньгам, которые вроде как были арестованы латвийским судом", - заявил адвокат.

Юрий Иванющенко УНИАН

По его словам, информационное давление на Иванющенко длится уже не один год, но никаких доказательств против бизнесмена украинское следствие так и не могло привести. Колесников подчеркнул, что не принимал участия ни в каких судебных заседаниях в Латвии, хотя оказывает Иванющенко юридические услуги уже много лет и в курсе всех судебных разбирательств, связанных с бизнесменом.

"К слову, упомянутая вами статья даже с первого взгляда шита белыми нитками. Все, что в ней есть – это два таинственных источника, на которых и построена эта фальшивая гипотеза. То есть, это типичный вброс – когда с какой-то целью пишется заказная статья, а поскольку никто такое официально не подтвердит, потому как это откровенный бред, все ссылки идут на мифический источник. На источник можно списать что угодно, очень удобный инструмент для фейк-ньюз", - сказал Колесников.

По его словам, Европейский Союз ранее признал, что Иванющенко чист перед законом, сняв с него все персональные санкции. "Суд в Латвии, насколько я читал из СМИ, длится уже не один год. В ЕС о нем наверняка знали, но при этом в 2017 году официально заявили, что Иванющенко чист. Если бы это было не так, не было бы никакого снятия санкций", - сказал адвокат.

Также Колесников заявил, что подготовит судебные иски к СМИ, которые будут распространять неправдивую информацию о его клиенте. "Информация лживая, и мы, безусловно, будем вынуждены реагировать на эту черную кампанию против нашего клиента. Иски обязательно будут. Я призываю "Украинскую правду" дать опровержение этому фейку, иначе мы будем вынуждены пойти в суд", - резюмировал Колесников.

Юрий Иванющенко fakty.ictv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне экс-нардеп Сергей Лещенко, работавший и ныне связанный с изданием "Украинская правда", распространил фейковую новость о том, что Россия направила в Украину запрос на экстрадицию одиозного олигарха Павла Фукса. Позже Лещенко пришлось извиняться за распространенную ложь.

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