"Откроем контрбатарейный огонь!" В "ДНР" проговорились о провокации против ВСУ

Одиозный террорист "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что вскоре на оккупированных территориях Донбасса будет обстреляно мирное население. Это даст оккупантам повод ударить по Вооруженным силам Украины.

О готовящейся боевиками провокации преступник рассказал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

План оккупантов он раскрыл, отвечая на вопрос скандальной ведущей Ольги Скабеевой о якобы приведении в полную боевую готовность украинской армии. В частности, пропагандистка уточнила у Басурина, является ли это правдой, или все же преувеличением.

Эдуард Басурин Скриншот видео

"Какое ж может быть преувеличение, если снаряд калибром 152 или 122 прилетит в населенный пункт. Это большое количество жертв среди гражданского населения. Поэтому мы и пытаемся предостеречь украинскую сторону от этих шагов. Потому что мы тогда будем вынуждены открыть контрбатарейный огонь и уничтожить те позиции, с которых обстреливается гражданское население", – сказал террорист "ДНР".

Примечательно, что об обстреле мирного населения Басурин заявил как о само собой разумеющемся факте. Это говорит о том, что оккупанты уже спланировали подлую атаку как против гражданских, так и против защитников Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" забили тревогу из-за страха наступления ВСУ на Мариупольском направлении после убийства террористами четырех украинских воинов на Донбассе.

Информацию о "приведении в высшую степень боевой готовности и выдвижении на передовые позиции частей и подразделений резерва ВСУ на Мариупольском направлении" обнародовал представитель "народной милиции "ДНР" Даниил Бессонов.

Также террористы "ДНР" цинично заявили, что якобы непричастны к убийству четырех украинских военных ВСУ на Донбассе.

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