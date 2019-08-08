Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Откроем контрбатарейный огонь!" В "ДНР" проговорились о провокации против ВСУ

1.6т Читать материал на украинском

Одиозный террорист "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что вскоре на оккупированных территориях Донбасса будет обстреляно мирное население. Это даст оккупантам повод ударить по Вооруженным силам Украины.

О готовящейся боевиками провокации преступник рассказал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

План оккупантов он раскрыл, отвечая на вопрос скандальной ведущей Ольги Скабеевой о якобы приведении в полную боевую готовность украинской армии. В частности, пропагандистка уточнила у Басурина, является ли это правдой, или все же преувеличением.

Новости
"Помешан на войне!" В "ДНР" засуетились из-за нового командующего ООС

Эдуард Басурин

Эдуард Басурин

Скриншот видео

"Какое ж может быть преувеличение, если снаряд калибром 152 или 122 прилетит в населенный пункт. Это большое количество жертв среди гражданского населения. Поэтому мы и пытаемся предостеречь украинскую сторону от этих шагов. Потому что мы тогда будем вынуждены открыть контрбатарейный огонь и уничтожить те позиции, с которых обстреливается гражданское население", – сказал террорист "ДНР".

Примечательно, что об обстреле мирного населения Басурин заявил как о само собой разумеющемся факте. Это говорит о том, что оккупанты уже спланировали подлую атаку как против гражданских, так и против защитников Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" забили тревогу из-за страха наступления ВСУ на Мариупольском направлении после убийства террористами четырех украинских воинов на Донбассе.

Информацию о "приведении в высшую степень боевой готовности и выдвижении на передовые позиции частей и подразделений резерва ВСУ на Мариупольском направлении" обнародовал представитель "народной милиции "ДНР" Даниил Бессонов.

Также террористы "ДНР" цинично заявили, что якобы непричастны к убийству четырех украинских военных ВСУ на Донбассе.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персоны
Эдуард Басурин Ольга Скабеева
Место
Украина
Теги
ДНР ВСУ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
4
Смешно
1
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
что то за уши притянутое признание))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Впрочем как всегда
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...