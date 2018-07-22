Британское издание Дэйли Мэйл собрало воедино то, что было известно по делу Скрипалей с места событий и то, что вышло наружу из полиции и спецслужб в виде официальных заявлений или утечек информации для прессы. В результате была нарисована полная, хоть и приблизительная картина произошедшей химической атаки, которая имела две фазы: начальную – собственно атака на отца и дочь Скрипаль, и через три месяца – повторное отравление еще одной пары.

Судя по всему, за Скрипалем велось наблюдение с 2013 года и, в принципе, приказ на его ликвидацию мог поступить в любой момент этого промежутка времени. Но скорее всего, именно сейчас начинается общая операция зачистки перебежчиков, потому что грядут тяжелые времена и удерживать преступную систему власти РФ можно только за счет страха. А страх достигается публичными казнями. Так что Скрипаль должен был стать напоминанием всем желающим крысам, толпящимся на выходе из Титаника о том, что "у нас длинные руки". Это – суть совка и как видим – постсовка – тоже.

С этой целью в Лондон, самолетом Аэрофлота, прибыла убойная группа в составе 4 человек: две двойки. Одна – основная, вторая – страхующая. Участвующие в операции лица не были ранее идентифицированы как сотрудники спецслужб или лица, замеченные в контактах с террористами и потому – не обратили на себя внимание при въезде.

Как утверждает издание, это были действующие или бывшие сотрудники ГРУ (хотя мы знаем, что там бывших не бывает в принципе). 3 марта они прибыли аэропорт Хитроу и привезли с собой то самое отравляющее вещество "Новичок", упакованное в контейнер, имеющее вид флакона женских духов. Поскольку атака должна была производиться путем нанесения активного вещества на дверную ручку дома Скрипалей, время операции было определено на выходные, чтобы исключить возможность поражения посторонних лиц, например – почтальона. Сам процесс нанесения вещества состоялся в воскресенье 4 марта. Удалось установить примерное время, когда это случилось. Скрипали выходили из дому в 9:15 утра, затем вернулись домой в 11:30. Скрипаль взялся за ручку и получил большую часть отравляющего вещества, а дочери досталась меньшая часть дозы. Поэтому дочь удалось быстрее вывести из критического состояния.

Новости На убийство Скрипалей разведке дали 30 часов

После этого основная группа стала отходить через "Сады королевы Елизаветы" в Уилшире, где избавилась от контейнера с препаратом. Считается, что в составе команды была как минимум одна женщина, поскольку она могла мотивированно пользоваться бутылочкой, похожей на духи. После этого группа прибыла в аэропорт Хитроу, откуда вылетела прямым рейсом 17:30 Аэрофлота в Москву. Обычно люди, связанные с ГРУ, летят через Турцию, аэропорты юга Европы или Скандинавии, но тут отход был прямым и быстрым. В тот же день станция радиотехнического наблюдения на Кипре перехватила шифровку с текстом "Пакет доставлен".

30 марта, когда был задержан для тщательного досмотра тот самый самолет Аэрофлота, на котором группа прибыла в Великобританию, следствие уже знало о примерном составе группы и маршрутах ее передвижения. Этому помогли более 4 тыс. часов съемок камер наблюдения в аэропорту и других местах, по маршруту следования группы. Насколько можно понимать, личности преступников уже были установлены, хотя и по их псевдонимам, соответствующим легенде.

Второй акт этой драмы, когда отравилась вторая пара, в которой женщина погибла, оказался просто сопутствующим ущербом боевой операции. Видимо, она наткнулась на хорошо закамуфлированный флакон "Новичка" и получила смертельную дозу при контакте с ним. Спецслужбы и полиция буквально по песчинкам перебрали парк, чтобы исключить возможность еще одного инцидента, если контейнеров было несколько и все они были выброшены в этой местности. Даже водоемы парка стали объектом исследования. Тем временем, подозреваемые разыскиваются по подозрению в покушении на убийство и совершении убийства.

Все это говорит о том, что во всех странах, так или иначе представляющих интерес для РФ и Путина лично, постоянно находятся группы наблюдения, которые собирают оперативную информацию об объектах наблюдения. Как она будет использована – не их дело. Как видно по делу Скрипалей, в нужный момент может выдвинуться ударная группа для ликвидации цели. Все это возможно потому, что невзирая на явно агрессивный и подлый стиль внешней деятельности РФ, приобретенный при Путине, тем не менее, страны позволяют бродить по своей земле сотням "дипломатов" и представителей структур и бизнеса РФ, а кроме того, практически нет препятствий для проникновение в эти страны "туристов" из Московии, которые вполне могут привезти с собой такие вот "духи".

Трудно представить, что должно случиться, чтобы пришло понимание простой истины – Московия – раковая опухоль и она стремится покрыть весь мир своими метастазами. Ничего хорошего оттуда уже не может выходить в принципе. Все здоровое либо убито, либо выехало насовсем. Посему, надо переходить к практическим действиям и опускать свою часть "Железного занавеса". Если этого не сделать, история будет иметь продолжение.