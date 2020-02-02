"600 человек уже здесь": как террористы из "Л/ДНР" легализируются в Украине

Террористы, которые воевали против Украины, в последнее время спокойно легализуются на мирной территории. Они "чистят" свою биографию, удаляют фото в соцсетях и спокойно живут среди нас. Даже СБУ не всегда в силе отыскать их. Правда, некоторые не могут сдерживать ненависти к украинским правоохранителям и прокалываются на этом.

О схемах и суммах, по которым террористы и убийцы из псевдо-республик легализируются в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL

Официально – переселенец с Донбасса

36-летний Тимур Евтушенко стал известен и был задержан правоохранителями только после того, как с пистолетом хотел пристрелить двух полицейских в киевском кафе на ул. Лаврухина (Троещина). Жизни копов, которые в тот вечер были одеты по гражданке, спасла неисправность оружия – пистолет дважды дал осечку. Хотя по записи с камер наблюдения видно – агрессивный посетитель из Донецка не шутил. Одному из правоохранителей он приставлял ствол к голове, а второму пострадавшему целился в грудь. Один выстрел все же произошел, сейчас полицейский прооперирован и его жизни ничего не угрожает.

Сайт "Миротворец" сообщает, что Евтушенко является командиром взвода разведки террористической организации "ОПЛОТ", он неоднократно пересекал линию разграничения и участвовал в боях в Дебальцево, Углегорск, Иловайск.

"Фанат ФК "Шахтер", в сентябре 2015 находился в Киеве на матче. Пересекает линию разграничения или российско-украинскую границу. В декабре 2015-го, по свидетельству очевидцев, прибыл на территорию Украины в город Дзержинск для сбора информации и дальнейшей передачи в ДНР", – гласит запись в "Чистилище" еще в 2016-ом.

Скриншот удаленной страницы Евтушенко в соцсетях myrotvorets.center

Сейчас "разведчик" находится под стражей. За хулиганство ему грозит до 7 лет. А вот участие в незаконном вооруженном формировании могут и не доказать. "Мы проверяем информацию по этому человеку, но пока безрезультатно", – сказал нам собеседник в СБУ. По данным МВД, Евтушенко дважды сидел в тюрьме – сроки получил в 2003-ем и 2009-ом годах.

Пока установлено, что мужчина находится в Украине легально – 17 июля 2018 он оформил и получил все документы, как внутренне-перемещенное лицо. Место выдачи – управление социальной защиты населения Лиманского горсовета, а фактическое место проживания – город Бахмут, улица Чкалова, 25. В Киеве живет бывшая супруга Евтушенко, адвокат Ника Д. В конце 2018-го пара развелась, но и тогда у правоохранителей вопросов к мужчине не возникло.

Все друзья – террористы

Тимур Евтушенко удалил все свои страницы в соцсетях, поэтому и сложно найти доказательства его участия в войне. При этом все друзья "хулигана" – терорристы. Например, 43-летний Николай Демидов из Донецка, судя по фото, дружит с Евтушенко не менее десяти лет. По данным "Миротворца", Демидов является разведчиком-снайпером 3-й группы 1-й роты 2 отряда спецназа РУ РГ "ДНР".

Тимур Евтушенко с другом Николаем Демидовым

На странице Демидова, который прячется под псевдонимом Василий Ветров, сделанные им видео и фото, доказывают, что он не просто позировал на войне с оружием.

Демидов является снайпером-разведчиком "ДНР"

"За родину, по фашистским оккупантам!", – говорит он на одном из выложенных в сети в феврале 2015-го роликах. И в этот момент на одной из сельских улиц разрываются снаряды. Террорист громко смеется. Напомним, в то время шли ожесточенные бои в районе Дебальцево и Углегорска. Именно там, по информации "Миротворца", принимал участие и Евтушенко.

Брат Николая Демидова – тоже давний друг Евтушенко, он "служил" там же снайпером-разведчиком. Все свои страницы Павел в соцсетях сейчас удалил. Но мы нашли снимки, где он позирует с оружием в руках.

Евтушенко (справа) с Павлом Демидовым, который тоже является разведчиком-снайпером "ДНР"

Еще один давний друг Тимура, в том числе и по тюрьме, Александр Шудыкин из Макеевки. Он, по данным "Миротворца", "служил в ДНР" на должности разведчика-пулеметчика. Мы нашли снимки Шудыкина и Евтушенко из тюремной камеры. Шудыкин тоже воевал против Украины.

Тимур Евтушенко (справа) в тюрьме

Сокамерник и друг Евтушенко Александр Шудыкин воевал в "ДНР" на стороне России

Стоит отметить, что ни одного из этих людей мы не нашли в базах розыска МВД или СБУ. То есть, если они захотят пересечь границу, или уже находятся на подконтрольной территории, то ни у кого из правоохранителей вопросов к ним не возникнет.

Случаи, когда террористы оказываются в Украине, обычно становятся известны общественности после резонанса, как, например, известная история с Романом Джумаевым, убивавшем украинцев на стороне российских оккупантов в батальоне "Пятнашка". В сентябре 2019-го суд в Мариуполе отпустил подозреваемого под домашний арест. А спустя неделю неизвестный расстрелял его в подъезде собственного дома. Полиция до сих пор активно ищет подозреваемых, в том числе среди представителей добробатов. Например, ДУК ПС.

Но в СБУ уверяют – проверяют всех, кто приезжает в Украину из неподконтрольных территорий. А странных персонажей пропускают сюда беспрепятственно – не случайно. Но распространяться об этом в спецслужбе не хотят, ссылаясь на специфику оперативно-розыскной работы. "Но мы бы не сказали, что террористов с временно-оккупированных территорий здесь стало больше. Так же, как и в последние несколько лет", – говорят в СБУ.

"Линия разграничения – не ров с крокодилами"

Количество террористов, которые сейчас находятся в Украине, никто не назовет даже приблизительно. Но то, что они разочаровались в войне и пытаются легализироваться здесь, подтверждает и бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

СБУ

По его словам, существует несколько путей, как террористы попадают сюда. Первый – это подделка документов. Такие случаи уже были, и личностей с фальшивыми документами задерживали, но это единичные случаи. Чаще всего такие люди попадают на территорию, которая контролируется центральной властью, абсолютно легально – через действующие контрольно-пропускные пункты.

"Также, ни стоит скрывать тот факт, что линия разграничения – это не сплошной ров с крокодилами. Существуют тропы-дорожки, которые постоянно использовались контрабандистами. И не составляло никакого труда в фуру с сигаретами посадить несколько человек и перевезти, дав взятку за сигареты, а про людей ничего не сказав", – говорит Георгий Тука.

Кроме того, при пересечении линии разграничения, все проходят процедуру верификации через систему проверки пограничников "Гарт". А в 2014-2015 годах, когда там происходил хаос, Тука с волонтерами сайта "Миротворец" вместе обустраивали спутниковую связь на пунктах пропуска.

Государственная пограничная служба

"Это было сделано для того, чтобы пограничники могли пользоваться базами данных – своими, СБУ и "Миротворца". Тогда нам удалось собрать деньги всего на два пункта, их обустроили в 2015-ом. И до того периода, людям, принимавшим участие в незаконных вооруженных формированиях, ничего не мешало пересекать линию разграничения, и оседать на этой территории", – уточнил экс-чиновник.

Он добавил, что уже на подконтрольной Украине территории, в том числе в Киеве, проверка правоохранителями документов, происходит крайне редко. "Я пытался вспомнить, когда у меня последний раз проверяли паспорт. И это было при авиаперелете. А если никуда не летать, то живи себе годами, и никто даже не спросит – кто ты такой", – уточнил Георгий Тука.

В СБУ могут назвать количество людей, которые принимали участие в незаконных вооруженных формированиях, были за это осуждены или воспользовались программой "Тебя ждут дома".

"А вот количества тех, кто находится здесь нелегально, ни один человек в стране не сможет назвать. Но тезис о том, что многие из террористов разочаровались и хотят вернуться к гражданскому способу жизни, отвечает действительности. Но они боятся возвращаться домой по программе СБУ. И, по моему мнению, здесь могла бы помочь более широкая огласка, в том числе и на оккупированных территориях", – считает Тука.

Удаляют историю из соцсетей

А вот Иван (имя изменено) из Донецка, которому чудом удалось живым выбраться из города после подвала летом 2014-го, и с которым пообщался OBOZREVATEL, столкнулся с одним из пытавших его террористов прямо в Киеве. Информацию о нем беженец сразу же передал в спецслужбы. Но преступник до сих пор на свободе.

"Это не один человек, таких очень много. И только тех, кого я знаю, здесь насчитывается более шестисот человек. Как они сюда попадают? Через правоохранительные органы. Практически все правоохранители, которые сейчас работают на востоке, на подконтрольной Украине территории, раньше служили в Донецке. Их друзья, родственники и связи остались там. А Донецк – это маленькая деревня. И условно говоря, террорист, который принимал участие в НВФ, приходит к силовику, которого косвенно знает. И просит – позвони своим в Мариуполь, у меня есть $10 тысяч – давай как-то меня вытянем", – объясняет собеседник.

И первым делом удаляются все истории в соцсетях, упоминания об участии в войне и снимки в форме. Сейчас, говорит переселенец, крайне редко встретишь страницу террориста с фотографиями с войны. Но даже если они остались, не всегда украинские правоохранители принимают снимки в качестве доказательства.

"По одному из боевиков судья заявила, что, может, у него такое хобби – по вечерам разгуливать в форме по квартире. Это же не запрещено. А что касается оружия, то – не факт, что оно настоящее", – говорит Иван.

Путь в Россию заказан

Если террорист более-менее известен в своих кругах, и действительно убивал на Донбассе, его в Россию не пускают. "Никакое гражданство ему там не светит, ведь если он взял оружие в руки один раз, то сделает это еще раз. И в РФ это никому не надо. Поэтому боевики едут в Украину", – уверяет украинец.

А тех, которых ловят уже здесь, отпускают домой – в ОРДЛО за деньгами, чтобы было чем откупиться. И эта практика длится годами. Поэтому удивляться тому, что истории, как с Тимуром Евтушенко, будут повторяться – не стоит.

"В Днепре, например, был случай, когда там задержали террориста и отпустили обратно в Донецк за деньгами. Там родственники продали жилье, а вырученные за недвижимость деньги отдали, чтобы человек "был чистым" и с абсолютно отбеленной репутацией", – рассказывает дончанин.

В качестве примера приводит историю с Александром Игнатишиным из Макеевки – по нему сегодня идут суды. Игнатишин, действительно, воевал на стороне пророссийских террористов, уверяет нас беженец. А в Украину заехал с территории России в 2015-ом и по поддельным документам. Сейчас же прокуроры сами ходатайствуют, чтобы дело против террориста закрыли. Мол, приехал сам, сдался добровольно еще и дал показания на своих сослуживцев.

Александр Игнатишин Instagram

"Но даже судьи обратили внимание, что ничего добровольного там не было, и он не собирался сдаваться. Игнатишина задержали в декабре 2018-го, причем не по его воле. А спустя два месяца он, якобы, добровольно обратился в правоохранительные органы и решил воспользоваться программой "На тебе чекають вдома". Но прокуроры объясняют, что им из СБУ пришли такие материалы, что им не в чем его обвинять", – рассказывает переселенец.

Программа СБУ, уточняет собеседник, рассчитана на тех, кто не совершал серьезных преступлений. Например, стоял с оружием на блокпосту. И это помогает избегать ответственности. "И в этой истории все выглядит так же. Мол, ехал на машине, меня остановили вооруженные люди, заставили стать сепаратистом, а в случае отказа пообещали расстрелять", – рассказывает реалии собеседник.

Миротворец

По его словам, Игнатишин не просто стоял на блокпосту. "У него были проблемы с законом еще до войны. Осенью 2013-го тот подрезал в одном из баров сотрудника прокуратуры. Поэтому весной 2014-го он сам взял в руки оружие. И дальше пошло-поехало, он грабил и убивал. Потом этот человек перебрался в Крым, пытался там торговать наркотиками, но что-то не сложилось. Тогда он с сообщниками похитил человека, у которого снимал жилье. Из пострадавшего, которого потом то ли покалечили, то ли убили, вытянули деньги и уехали сюда", – делится подробностями мужчина.

Новости ОРДЛО сможет стать Украиной только если Украина станет ОРДЛО

По его мнению, ситуацию изменить невозможно. "При всем том, что я сам из Донецка, я понимаю, что вернуться и жить туда я уже не смогу и не хочу. И мое мнение, что эту область нужно отгородить забором и забыть, как страшный сон. Хотя и это ситуацию не спасет. Будут проникать сюда и через Россию", – рассказывает Иван.

И добавляет, что в случаях, как с Евтушенко, есть ответственные за то, что такие люди попадают сюда. "Его же кто-то пропустил через КПП. Поэтому если бы нашли того силовика, который впустил сюда боевика, не выяснив, что он участвовал в незаконных боевых формированиях, и начали по нему расследование, то правоохранители бы боялись делать это в следующий раз", – резюмирует собеседник.

По его словам, сейчас в Раде пытаются протянуть законопроект, по которому все террористы, в том числе воевавшие и убивавшие, будут освобождаться от наказания за участие в войне против украинцев. И после этого их вообще никто не сможет тронуть.

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