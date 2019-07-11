"От России не откажемся!" Пушилин пошел на хитрость из-за "Минска"

Глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что не откажется от курса на интеграцию с Россией, но при этом выступает против пересмотра Минских соглашений, которые предусматривают возвращение отдельных районов Донбасса под контроль Украины.

"Мы взаимодействуем с Россией и будем продолжать это делать. Не откажемся от курса на интеграцию с Российской Федерацией, но мы против пересмотра "Минска-2" . Кто-то видит в этом противоречие, а кто-то — искусство возможного. Геополитика — это ведь айсберг, многое скрыто от глаз", — сказал он в интервью российской газете "Известия".

При этом Пушилин усомнился в том, что Минские соглашения будут выполнены.

"Когда вы предполагаете, что будет "в случае выполнения Украиной всех пунктов "Минска-2", вы сами верите в то, что такое осуществимо? Зеленский до сих пор не отдал приказа о прекращении огня, а это первый — первый! — пункт Минских соглашений", — добавил он.

Денис Пушилин

Как сообщал OBOZREVATEL:

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