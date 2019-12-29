20 пленных отказались: появилась неожиданная информация об обмене

Около 20 человек отказались участвовать в обмене между Украиной и террористами "Л/ДНР" и выразили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.

Об этом в воскресенье, 29 декабря сообщила журналистам на месте обмена на КПВВ "Майорск" "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

"По нашим данным два человека согласились перемещаться в "ДНР", ещё три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку", – добавила она.

От обмена пленными отказались 20 человек Telegram-канал Патрик Ланкастер Новости сегодня

По ее сведениям, Донецк готов отдать украинской стороне 55 человек, а Киев — 87, но окончательные цифры будут известны по итогам верификации. "Омбудсмен" добавила, что 80% лиц, которых Киев собирается передать Донбассу, не являются жителями "ДНР/ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ была озвучена новая формула обмена: якобы Украина выдаст 120 человек, а "Л/ДНР" – 80.

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