Главная Новости
29 декабря • обновлено в 11:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

20 пленных отказались: появилась неожиданная информация об обмене

3.1т
Читать материал на украинском

Около 20 человек отказались участвовать в обмене между Украиной и террористами "Л/ДНР" и выразили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.

Об этом в воскресенье, 29 декабря сообщила журналистам на месте обмена на КПВВ "Майорск" "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

"По нашим данным два человека согласились перемещаться в "ДНР", ещё три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку", – добавила она.

Новости
Большой обмен пленными с "Л/ДНР" стартовал: все подробности, фото и видео

От обмена пленными отказались 20 человек

От обмена пленными отказались 20 человек

Telegram-канал Патрик Ланкастер Новости сегодня

По ее сведениям, Донецк готов отдать украинской стороне 55 человек, а Киев — 87, но окончательные цифры будут известны по итогам верификации. "Омбудсмен" добавила, что 80% лиц, которых Киев собирается передать Донбассу, не являются жителями "ДНР/ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ была озвучена новая формула обмена: якобы Украина выдаст 120 человек, а "Л/ДНР" – 80.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
21
3
Смешно
2
Интересно
3
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Уже хлопцы будут ночевать в родной стороне,те и другие.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги