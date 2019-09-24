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24 сентября • обновлено в 12:42
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"Руки синели": освобожденный узник Кремля Гриб рассказал о пытках

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Украинец Павел Гриб, которого освободили из российского плена, рассказал, что в момент похищения в Беларуси он подвергался пыткам.

В интервью "Громадському" парень вспомнил, что россияне умышленно лишали его возможности нормально дышать и связывали руки леской до посинения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Павел Гриб

Павел Гриб

LB.ua

"Меня закинули на переднее сиденье, стянули рюкзак, на голову надели балаклаву и капюшон, начали бить... Потом уже, по дороге, стянули руки леской. Один раз остановились – скорее всего, на выезде из Гомеля. Они там перекурили и отправились в дальний путь в Ярцево. Руки у меня все время были связаны леской, было трудно, руки синели – шрам от лески до сих пор остался", – рассказал жуткие детали о зверствах россиян Гриб.

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Темы
Украинские политзаключенные в России Обмен пленными
Персона
Павел Гриб
Место
Украина
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Звание Героя Свинляндии то дали этому хрюкану?
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
...но не выдал Кибальчиш военную тайну. Салют Мальчишу!!! Хе-хе)).
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70rus xxx
70rus xxx
Я завел отдельную рубрику-Новые анекдоты от Обоза.
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