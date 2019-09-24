"Руки синели": освобожденный узник Кремля Гриб рассказал о пытках

Украинец Павел Гриб, которого освободили из российского плена, рассказал, что в момент похищения в Беларуси он подвергался пыткам.

В интервью "Громадському" парень вспомнил, что россияне умышленно лишали его возможности нормально дышать и связывали руки леской до посинения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Павел Гриб LB.ua

"Меня закинули на переднее сиденье, стянули рюкзак, на голову надели балаклаву и капюшон, начали бить... Потом уже, по дороге, стянули руки леской. Один раз остановились – скорее всего, на выезде из Гомеля. Они там перекурили и отправились в дальний путь в Ярцево. Руки у меня все время были связаны леской, было трудно, руки синели – шрам от лески до сих пор остался", – рассказал жуткие детали о зверствах россиян Гриб.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Павла Гриба похитили в Беларуси в сентябре 2017 года. ФСБ официально заявила, что украинец обвиняется в терроризме.

В июле 2018 года появилась информация, что Гриба жестоко избили заключенные и отобрали у него все вещи и лекарства.

В конце 2018 года политузник практически потерял зрение, у него сильно ухудшилась память.

В январе 2019 года Павел Гриб заявил, что в ходе следствия к нему применялось физическое насилие.

7 сентября Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных, среди которых – и Павла Гриба.

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