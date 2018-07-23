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Освобождение Донбасса: Жданов объяснил, что мешает силовому сценарию

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Украинская армия, в случае силового сценария по возвращению оккупированных районов Донбасса, должна будет отсечь вражескую группировку от границы с Россией. При этом следует учитывать, что Кремль ответит на такой шаг ракетами и авиацией.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV военный эксперт Олег Жданов.

"Чтобы поставить пограничников на нашу государственную границу, надо осуществить ряд мероприятий по освобождению этих территорий и их возвращению в состав Украины", - заявил он.

По словам эксперта, для применения силы надо ввести военное положение, чтобы Вооруженные Силы могли быть законно применены для восстановления суверенитета и территориальной целостности.

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Жданов привел в пример контрнаступательную операцию, которая была разработана летом 2014 года: "Там много факторов, в частности, фактор руководящего звена ВСУ, который не дал осуществить ее в полном объеме для восстановления территориальной целостности. Но она была в принципе спланирована неплохо… Все будет зависеть от оперативной обстановки, где Генеральный штаб определит направление главного удара".

"Напрашивается немецкий вариант клещей - захода с двух сторон вдоль границы и отсечению этой группировки с последующим ее окружением и вынуждением к сдаче в плен", - заявил эксперт.

По мнению Жданова, в случае активных боевых действий наступление российских войск из Крыма маловероятно.

"Потому что очень узкое место. Если мы организуем очень хорошую оборону, укрепим ее и зальем в бетон, то ее нереально прорывать. Маловероятно, что они вмешаются со стороны Крыма", - пояснил он.

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"Если говорить о проведении военных действий, надо быть готовым к тому, что РФ применит авиацию и ракеты – то, чего у нас на сегодняшний день практически нет. Нанесение ударов будет скорее всего в глубине Украины. Но наступательных действий Россия развивать не может. Сил и средств для проведения масштабных наступательных действий до нашей границы на сегодняшний день не наблюдается", - добавил эксперт.

Как сообщалObozTV, ранее эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко прокомментировал информацию о биатлонистках из РФ, которых оккупанты используют на Донбассе в качестве снайперов.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на ДонбассеАТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Олег Жданов
Место
Украина
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Но наступательных действий Россия развивать не может. Сил и средств для проведения масштабных наступательных действий до нашей границы на сегодняшний день не наблюдается". До вашей границы, это до границы с Венгрией? А ничего если первыми испарятся Администрация президента и Верховная рада в Киеве? Волчатник устроите тогда?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Как кое-кто пообещал, так можно и государственность потерять.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Страх шароварного войска перед Российской Армией мешает силовому сценарию.
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