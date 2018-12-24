Оставили одного дома: под Одессой трагически скончался ребенок с ДЦП

В воскресенье, 23 декабря, на Одесчине в селе Делень Арцизского района во время пожара погиб 9-летний ребенок.

Как информирует пресс-служба правоохранителей области, инцидент произошел около десяти часов вечера.

"Предварительно установлено, что пожар возник в результате возгорания одежды, которая сушилась над печью. В этот момент глава семейства находился в соседнем районе по делам, а мать с двумя маленькими сыновьями пошла к соседям за молоком. В доме находился больной ДЦП сын", — сказано в сообщении.

Женщина утверждает, что отошла ненадолго, а когда вернулась — дом был заполнен дымом. В одной из комнат горела одежда, упавшая с веревки на печь, и расположенное рядом кресло. Огонь она потушила своими силами.

Сына без признаков жизни женщина обнаружила под кроватью, куда он забрался, прячась от огня и дыма. Предварительная причина смерти, отмечают копы, — отравление продуктами горения.

Фото с места ЧП od.npu.gov.ua

"Как сообщили сельский председатель и местные жители, семья благополучная, родители добросовестно выполняют родительские обязанности", — сказано в сообщении пресс-службы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей) Уголовного кодекса Украины.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Иллюстрация bessarabiainform.com

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