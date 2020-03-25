Оставил три района: Путин принял скандальное решение по землям Крыма

В оккупированном Россией Крыму запретили иностранцам владеть землей в приграничных районах украинского полуострова.
Об этом сообщила "Медуза" со ссылкой на указ президента страны-агрессора Владимира Путина от 20 марта.
В перечень вошли все приграничные районы Крыма, восемь из десяти муниципалитетов Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова.
Запрет не распространяется на три района Крыма, который не граничат с материковой Украиной и не имеют выхода к Черному морю: Первомайский, Красногвардейский и Белогорский.
Путин принял скандальное решение по землям Крыма
16 марта была шестая годовщина оккупации Крыма Россией. OBOZREVATEL вспоминал, как на самом деле проходил не признанный Украиной и миром референдум на полуострове и каким был его результат в реальности.
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