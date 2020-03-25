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26 марта • обновлено в 01:25
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Оставил три района: Путин принял скандальное решение по землям Крыма

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В оккупированном Россией Крыму запретили иностранцам владеть землей в приграничных районах украинского полуострова.

Об этом сообщила "Медуза" со ссылкой на указ президента страны-агрессора Владимира Путина от 20 марта.

В перечень вошли все приграничные районы Крыма, восемь из десяти муниципалитетов Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова.

Запрет не распространяется на три района Крыма, который не граничат с материковой Украиной и не имеют выхода к Черному морю: Первомайский, Красногвардейский и Белогорский.

Путин принял скандальное решение по землям Крыма

Путин принял скандальное решение по землям Крыма

16 марта была шестая годовщина оккупации Крыма Россией. OBOZREVATEL вспоминал, как на самом деле проходил не признанный Украиной и миром референдум на полуострове и каким был его результат в реальности.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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