Оставил окровавленное тело и сбежал: под Кропивницким лихач насмерть сбил школьницу

В Кировоградской области водитель легкового авто сбил 17-летнюю школьницу и скрылся с места происшествия. Девушка скончалась в больнице.

Авария произошла в с. Кальниболота Новоархангельского района вечером 19 января, однако подробности стали известны только сейчас.

Как сообщили OBOZREVATEL местные жители, водитель автомобиля даже не остановился, чтобы помочь пострадавшей, "После себя он оставил окровавленное тело ребенка", – сообщили люди.

В ДТП погибла Наталья Слободенюк

Начальник пресс-службы ГУНП в Кировоградской области Виталина Бевзенко рассказала нашим журналистам, что полицейские вскоре установили, что девушку сбил 23-летний водитель на Daewoo Lanos.

"На сегодняшний день молодой человек задержан. Уголовное производство открыто по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения)", – отметила она.

Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.

ДТП в Кировоградской области Google. Maps

Был ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на данный момент неизвестно. В полиции на этот счет ничего не сообщают. Мнение местных жителей разделилось: одни считают, что водитель был пьян, другие, что нет.

"Водитель – наш местный житель. Насколько я знаю, ранее он нигде не привлекался. Неплохой парень, просто вот так получилась", – рассказала нам одна из жительниц села.

Отметим, что жертвой горе-лихача стала ученица 11 класса местной школы Наталья Слободенюк.

"Она была милой и доброй девушкой. Не могу поверить, что ее нет", – рассказала нам о Наташе ее подружка Диана.

Наталью похоронят 22 января. У девушки остались две младший сестрички.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на проблемном перекрестке Чабаны – Гатное Одесской трассы под Киевом произошла смертельная авария с грузовиками. В результате погиб 35-летний водитель.

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