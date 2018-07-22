"Остался лежать в посадке": в ВСУ похвастались новым успехом на Донбассе

Украинский пулеметчик "очистил" подконтрольный ему участок и уничтожил террориста. О новом успехе сообщила военнослужащая Вооруженных сил Украины Виктория Руденко на своей странице в Facebook.

"Очень кратко... Одно запоребриковая падаль осталась лежать в посадке, потому что пулеметчик Сергей представил себе, что он - "мистер Пропер"... Ну и очистил подконтрольный ему участок от "грязи", - написала она.

Пользователей порадовало такое заявление. "Спасибо за хорошие новости", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 21 июля, в центре Житомира на улице Покровской стреляли в участника АТО.