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16 сентября • обновлено в 17:50
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Остались одежда и кости: в Крыму нашли мертвым пропавшего татарина

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В лесу возле села Залесное Бахчисарайского района в аннексированном Крыму нашли тело 20-летнего крымского татарина Эйнара Эюпова, который пропал в августе 2018 года.

Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил в Facebook крымскотатарский активист Сейдамет Мустафаев.

По его данным, труп обнаружила женщина, которая пасла в лесу коз. Она нашла только одежду и останки не всех костей.

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В Крыму нашли мертвым Эйнара Эюпова

В Крыму нашли мертвым Эйнара Эюпова

krymsos.com

Напомним, что 6 августа 2018 года Эюпов ушёл из дома утром на работу и пропал со связи. Крымские татары не раз проводили поиски, однако они не увенчались успехом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму оккупанты устроили обыски у крымских татар.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым крымские татары
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Там рядом ВСУшный труп не нашли, ато уже два часа свежих немерликов нет.
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70rus xxx
70rus xxx
в чем новость?Или под Киевом татары бессмертны?
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