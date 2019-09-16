Остались одежда и кости: в Крыму нашли мертвым пропавшего татарина

В лесу возле села Залесное Бахчисарайского района в аннексированном Крыму нашли тело 20-летнего крымского татарина Эйнара Эюпова, который пропал в августе 2018 года.

Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил в Facebook крымскотатарский активист Сейдамет Мустафаев.

По его данным, труп обнаружила женщина, которая пасла в лесу коз. Она нашла только одежду и останки не всех костей.

В Крыму нашли мертвым Эйнара Эюпова krymsos.com

Напомним, что 6 августа 2018 года Эюпов ушёл из дома утром на работу и пропал со связи. Крымские татары не раз проводили поиски, однако они не увенчались успехом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму оккупанты устроили обыски у крымских татар.

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