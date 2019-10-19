"Легитимизирует "Л/ДНР": раскрыт план Путина по особому статусу для Донбасса

Главной угрозой для Украины в текущих переговорах с Россией по Донбассу является установление на территории ОРДЛО особого статуса, чего и добивается президент РФ Владимир Путин.

Такое мнение "Радио Свобода" высказал эксперт "Украинского института будущего" Илия Куса. Он считает, что именно в этом аспекте украинской стороне "нужно искать компромисс с Россией".

"Особый статус", закрепленный в Конституции, нам абсолютно не нужен. Отдельный закон – хорошо. Временный характер – пускай", – сказал он.

Главная цель России на переговорах, по его мнению, – это вернуть Донбасс на условиях "особого статуса", закрепленных в Конституции, а также местные выборы, "которые легитимизируют часть местных пророссийских элит".

"Чтобы после у нас получилось две проблемы: политическая (у нас будет такая квазиавтономия) и экономическая, если возврат Донбасса состоится без создания какого-то финансового механизма, чтобы восстановить Донбасс. Потому что у нас нет на это денег", – отметил эксперт.

Уступками Путина Украине он назвал обмен пленных. "Если бы не было его воли, не было бы ни одного обмена. Если анализировать позиции России и Украины в плане начальной позиции перед переговорами, то мы в слабой позиции. Соответственно, они сделают меньше уступок, чем мы", – считает Куса.

Владимир Путин и Владимир Зеленский Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина приняла все законы по амнистии членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе в рамках Минских соглашений.

Амнистия заработает после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях, когда на оккупированных территориях будет избрана легитимная украинская власть.

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