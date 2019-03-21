Особенности "гражданской" войны: в "ЛНР" подорвался на мине оккупант из России

В больнице временно оккупированного Стаханова (Луганская область) заметили представителя российских оккупационных войск. Его доставили туда после подрыва на мине.

Об этом написал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, террорист получил минно-взрывную травму, ампутацию третьей части правой голени.

Взрыв Pixabay

"Особенности "гражданской" войны. Сорока на хвосте принесла, что накануне в Стахановскую центральную больницу представители оккупационных войск привезли раненого. Врачи даже не удивились, когда записывали в историю болезни данные раненого. Курякин Александр Владимирович 1967 года рождения, в/ч 69647, 37 омсбр ВС РФ, город Кяхта, Республика Бурятия. Вскоре в одном из приказов МО РФ за обучение в Ростовской области "ихтамнет" Александр получит медаль "За отвагу" или "За боевые заслуги", — с сарказмом написал защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины уничтожили на Донбассе пулеметную позицию террористов "Л/ДНР".

Напомним, двое оккупантов были ликвидированы, еще пятеро ранены в результате боевых действий на Донбассе 20 марта.

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