Ошибка диверсанта: на видео попал момент взрыва авто разведчика в Киеве

Взрыв авто, который произошел ночью 4 апреля в Голосеевском районе Киева, зафиксировали камеры наблюдения. В распоряжении OBOZREVATEL оказались эксклюзивные кадры.

На записи видно, как мужчина идет ночью с собакой по парковке возле супермаркета "Auchan" по ул.Вильямса. Сравнявшись с Chevrolet Evanda, он наклоняется к автомобилю и, предположительно, пытается установить самодельное взрывное устройство (СВУ).

Однако взрыв произошел преждевременно, мужчине, по информации источников OBOZREVATEL оторвало руку под локоть. Сейчас подрывник находится в больнице под охраной.

По предварительным данным, это была попытка покушения на жизнь офицера украинской разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на подрывнике были характерные татуировки.

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