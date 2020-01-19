"Ощущение, что я сплю!" Сын жертвы авиакатастрофы самолета МАУ поразил трогательной речью

Сын жертвы катастрофы с самолетом МАУ в Тегеране поразил трогательной речью о том, кем был его отец и какие уроки он оставил после себя.

Речь 13-летний подросток произнес в Университете Карлтона в столице Канады Оттаве на мероприятии по чествованию памяти Мансура Пурджама и Фарида Арастеха, сообщает CNN.

"Я не могу вспомнить ни одного момента в моей жизни, когда у Мансура, моего отца, были какие-то признаки негатива в его голосе или действиях", – сказал Райан, сын Пурджама.

Мальчик сказал, что отец учил его, чтобы он оставался положительным на протяжении всех взлетов и падений жизни. Он сказал, что не хочет говорить о "плохих вещах", и если бы его отец был на его месте, выступая с речью о ком-то еще, кто погиб, он поступил бы так же.

Сын жертвы авиакатастрофы CNN

"Я смотрю на публику и вижу его семью, его друзей, знакомых, которых он знал в течение десятилетий. И это меня утешает, потому что они здесь, чтобы почтить удивительные жизни Мансура и Фарида. Их знает каждый человек в аудитории. Это удивительно", – сказал Райан.

Мальчик отметил, что у его отца было много проблем, но он всегда их преодолевал.

"Он пережил трагедию за трагедией, стена за стеной, неправильный поворот за неправильным поворотом - и он стоял твердо", – сказал Райан.

Погибший в авиакатастрофе CNN

Сын Пурджама поблагодарил присутствующих за то, что они пришли на мероприятие по чествованию памяти. В зале раздались аплодисменты. Парень вытер слезы, задумался и продолжил свою речь.

"Я стою здесь через неделю после этой ужасной трагедии и до сих пор не могу поверить в это. Такое ощущение, будто я сплю. Но я знаю, что если бы я спал, и если бы он разбудил меня, он сказал бы мне, что все будет хорошо".

Ранее OBOZREVATEL писал, что корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении для лайнеров типа 737 MAX.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал