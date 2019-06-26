На Донбассе начали отводить войска: что известно

Возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" в среду, 26 июня, состоялся первый этап отвода украинских подразделений.

Противник якобы также приступил к ответным действиям со своей стороны.

"В полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны", - говорится в сообщении штаба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

ВСУ Front News

Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий ОС генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.

В штабе пояснили, что после запуска сигнальных ракет с украинской стороны и со стороны боевиков украинские военные покинули определенные ОБСЕ позиции.

Кроме того, на днях ожидается приезд представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные Минскими договоренностями границы.

В свою очередь, оккупанты сообщают, что якобы также отводят войска "ЛНР".

"Согласно Рамочному решению, на участке линии столкновения в районе Станицы Луганской началось разведение сил и средств. Процесс может занять до трех дней. В СЦКК ЛНР сообщают, что процесс мониторится сотрудниками СММ ОБСЕ зеркально с обеих сторон", - отмечают сепаратисты.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно об успехах ВСУ на Донбассе. Защитники Украины продолжают закрепляться на отбитых у террористов территориях.

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