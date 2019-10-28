Оружие не вывезли? Раскрылся неожиданный факт о добровольцах в Золотом

Добровольцы, которые находятся в прифронтовом поселке Золотое, не вывезли оружие, а переместили его.

"Оружие в ООС ограничивается исключительно в так называемой "красной зоне". По приказу Зеленского они объявили "красной зоной" Золотое-4 только сегодня утром. Оружие никуда не вывозили, а переместили меньше, чем на километр, за пределы "красной зоны", - заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий УП.

По словам политика, добровольцы имеют при себе только легальной оружие, которое он назвал "средствами самообороны".

При этом он назвал абсурдным заявление штаба ООС, который назвал добровольцев нелегалами с оружием, которые нарушают закон и не входят в состав ВСУ.

Зеленский и добровольцы

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Золотое Зеленский жестко пообщался с добровольцами, которые, как заявили в штабе ООС, находятся там нелегально и нарушают закон.

Президент требовал, чтобы они убрали с поселка свое оружие, поскольку этим они пугали местных жителей. В ответ бойцы заявили, что не послушают главнокомандующего и останутся в Золотом. Однако вскоре появилась информация, что оружие добровольцев вывезли с Золотого.

28 октября появилась информация, что добровольцев в Золотом якобы обстреляли.

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