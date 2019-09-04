"Орки с гранатой!" Офицер ВСУ рассказал о нелепой гибели террористов на Донбассе

На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погибли два террориста.
При этом в гибели боевиков "Л/ДНР" обвинили украинских военных. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Опять двое "хероичных" орков разбирали гранату и подписали контракт в новую бригаду (груз 200 – Ред., то есть погибли), а виновные как всегда "Азов", "Правый сектор" и другие", – отметил он.
Штефан опубликовал скриншот новости сепаратисткого издания, которое сообщало, что якобы "двое военнослужащих "ДНР" погибли в результате обстрела Горловки боевиками "Азова".
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября четверо украинских воинов были ранены в результате боевых действий на Донбассе. Всего за сутки вооруженные формирования РФ и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Также в сети появилось видео обстрела жилого района населенного пункта Водяное на Донбассе террористами "ДНР".
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