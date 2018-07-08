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Опять пролилась кровь: на Донбассе прошли ожесточенные бои

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В воскресенье, 8 июля, в зоне проведения ООС на Донбассе террористы "Л/ДНР" ранили украинского военнослужащего.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook, оккупанты продолжают нарушать перемирие и в течение текущих суток 5 раз обстреляли позиции бойцов ВСУ.

"Открывали огонь на горловском, донецком и мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Южное, Авдеевка, Широкино и Лебединское", - сказано в сводке.

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Отмечается, что украинские защитники контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе Третья сила точным ударом "утохомирила" врага.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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