Опять пролилась кровь: на Донбассе прошли ожесточенные бои

В воскресенье, 8 июля, в зоне проведения ООС на Донбассе террористы "Л/ДНР" ранили украинского военнослужащего.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook, оккупанты продолжают нарушать перемирие и в течение текущих суток 5 раз обстреляли позиции бойцов ВСУ.

"Открывали огонь на горловском, донецком и мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Южное, Авдеевка, Широкино и Лебединское", - сказано в сводке.

Отмечается, что украинские защитники контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе Третья сила точным ударом "утохомирила" врага.