Опубликованы требования террориста, захватившего автобус в Луцке

Мужчина, захвативший автобус с заложниками в Луцке огласил свои требования.

Их Максим Плохой опубликовал в Twitter, а также на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети. Публикация появилась перед захватом автобуса.

В посте мужчина поздравил всех с "днем антисистемы" и назвал государство первым террористом. Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе.

"Правда из уст 24-х спасет жизни сотен", – написал он.

Мужчина угрожает взорвать автобус, если требования не будут выполнены.

Полный текст публикации террориста:

Требования террориста в Луцке Скриншот

Требования террориста в Луцке Скриншот

Публикация террориста в соцсети Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Луцка 21 июля неизвестный взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Очевидцы рассказали о выстрелах на месте происшествия, саму площадь оцепили правоохранители.