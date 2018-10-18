Опубликовано видео с керченским стрелком перед массовым убийством

В сети появилось видео с камер наблюдения в оружейном магазине "Сокол", где буквально за четыре дня до массового расстрела учеников в керченском колледже, покупал патроны Владислав Росляков.

"Влад Росляков покупает патроны в оружейном магазине" Сокол ". Легально, спокойно, много. Через четыре дня он устроит массовое убийство в политехе", - сообщили на канале Mash, публикуя кадры.

Сообщалось, что разрешение на оружие он получил в сентябре текущего года.

При этом директор магазина охоты "Сокол" Анатолий Лунев рассказал "Комсомольской правде", что не имеет претензий к стрелку, ведь он мог купить до 1000 патронов.

"У него было разрешение на приобретение патронов, выданное нашими правоохранительными органами — лицензионным отделом Росгвардии. В нем стояла дата 8 сентября 2018 года. Претензий к Рослякову, как к покупателю, у нас нет. Парень показал нам лицензию РОХа. Мы записали все данные с этого документа к себе в журнал. Затем Росляков расписался за покупку и заплатил наличкой" - сообщил он.

По словам директора магазина, Росляков купил 150 патронов. На них он потратил 900 рублей.

Как информировал OBOZREVATEL, за месяц до того, как устроить бойню в колледже Керчи Владислав Росляков вел себя странно - он забрал у своей бабушки и отца все семейные фотографии.