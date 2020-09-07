Опубликовано новое видео переговоров СБУ и "вагнеровца"

Депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев опубликовал видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был задержан среди боевиков ЧВК Вагенра в Беларуси.

Нардеп выложил в Facebook и очередные копии документов, указывающих на проведение операции украинскими спецслужбами, которую отрицают в Офисе президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Владимир Ли из Ростова. Снайпер, наемник, убийца десятков украинских военных. Убивал также в Сирии. Откровенно рассказывает о своих преступлениях. Награжден Путиным "За победу". Должен был уже месяц сидеть в украинской тюрьме..." – написал нардеп.

СБУ допрашивала одного из "вагнеровцев", задержанных в Беларуси Facebook Volodymyr Ariev

Кроме видео, Арьев выложил в сеть текстовую запись допроса "вагнеровца", а также копию его паспорта. Как свидетельствует запись, в разговоре с оперативником Владимир Ли рассказал о том, сколько раз он ездил в "командировки" на восток Украины, в каких группировках "Л/ДНР" служил и какие обязанности выполнял.

"Точно не могу сказать. Пусть это будет 50", – признался снайпер о том, сколько убил украинских бойцов.

Владимир Ли из Ростова воевал на Донбассе и в Сирии Facebook Volodymyr Ariev

Он отметил, что именно из-за таких боевиков и того, что информацию о проведении спецоперации по их разоблачению пытаются скрыть от украинского общества, ряд политиков вместе с военными и членами семей погибших продолжают требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде.

Паспорт "вагнеррвца" Facebook Volodymyr Ariev

"Вы должны знать, какие именно преступники избежали наказания благодаря российскому кроту в Офисе президента... Предатели и убийцы должны быть наказаны!" – подчеркнул Арьев.

Автобиография "вагнеровца" Facebook Volodymyr Ariev

Напомним, что накануне Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.

Ранее нардеп опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о специальной операции СБУ по задержанию наемников с российской ЧВК Вагнера. Он отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавших в спецоперации, готовы давать показания по делу.

О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной госизмены руководителя ОПУ, который с каждым днем только набирает обороты, и детальнее о том, что происходит в резонансном деле – читайте в материале OBOZREVATEL.

Запись разговора оперативника СБУ и снайпера-члена ПВК Вагнера Facebook Volodymyr Ariev

Снайпер из Ростова признался в убийствах украинских военных Facebook Volodymyr Ariev

"Вагнеровец" Владимир Ли рассказал о том, в каких группировках воевал на Донбассе Facebook Volodymyr Ariev

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