Опубликована переписка подозреваемой в расчленении дочери под Харьковом

В деле Татьяны Пьяновой есть странные моменты.
В сети опубликованы фрагменты переписки 38-летней жительницы села Подворки Харьковской области Татьяны Пьяновой и ее родственников, которая может поставить под сомнение виновность женщины в убийстве 13-летней дочери.
Как сообщает Telegram-канал "Харьков Life", интерес представляют четыре фрагмента из разных переписок, приобщенных к делу Пьяновой (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).
Март 2020 года – Татьяна общается с подругой по поводу дочери Кристины.
Брат Татьяны общается со следователем, заявляя, что убийство ее дочери было совершено кем-то у сестры на глазах, поэтому у нее "съехала крыша".
Брат и следователь общаются по поводу бывшего мужа Татьяны, который угрожал ей (она неоднократно вызывала полицию). "У Тани нет такой силы, чтобы отрезать голову, и нет такой ненависти и жестокости. Просто по ее в данный момент неадекватности делают во всем виноватой", – пишет родственник.
Рассуждение о странных моментах, которые происходили в период убийства, и о попавшем на камеры неизвестном мужчине, которого не допросили.
Telegram "Харьков Life"
Telegram "Харьков Life"
Telegram "Харьков Life"
Telegram "Харьков Life"
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 апреля в Харькове задержали Татьяну Пьянову, которая была обнаженная с пакетом, где лежала отрезанная голова. Установлено, что погибшая – родная дочь задержанной Кристина.
Полиция раскрыла жуткие детали о кровавой трагедии под Харьковом.
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Дядя убитой девочки из-под Харькова рассказал об отношениях в семье.
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