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Опубликована переписка подозреваемой в расчленении дочери под Харьковом

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
8,0 т.
В деле Татьяны Пьяновой есть странные моменты

В деле Татьяны Пьяновой есть странные моменты.

В сети опубликованы фрагменты переписки 38-летней жительницы села Подворки Харьковской области Татьяны Пьяновой и ее родственников, которая может поставить под сомнение виновность женщины в убийстве 13-летней дочери.

Как сообщает Telegram-канал "Харьков Life", интерес представляют четыре фрагмента из разных переписок, приобщенных к делу Пьяновой (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

  1. Март 2020 года – Татьяна общается с подругой по поводу дочери Кристины.

  2. Брат Татьяны общается со следователем, заявляя, что убийство ее дочери было совершено кем-то у сестры на глазах, поэтому у нее "съехала крыша".

  3. Брат и следователь общаются по поводу бывшего мужа Татьяны, который угрожал ей (она неоднократно вызывала полицию). "У Тани нет такой силы, чтобы отрезать голову, и нет такой ненависти и жестокости. Просто по ее в данный момент неадекватности делают во всем виноватой", – пишет родственник.

  4. Рассуждение о странных моментах, которые происходили в период убийства, и о попавшем на камеры неизвестном мужчине, которого не допросили.

Telegram "Харьков Life"

Telegram "Харьков Life"

Telegram "Харьков Life"

Telegram "Харьков Life"

Telegram "Харьков Life"

Telegram "Харьков Life"

Telegram "Харьков Life"

Telegram "Харьков Life"

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаХарьковУбийство в Харьковеубийство
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  2. Расследования