Опубликована переписка подозреваемой в расчленении дочери под Харьковом

В сети опубликованы фрагменты переписки 38-летней жительницы села Подворки Харьковской области Татьяны Пьяновой и ее родственников, которая может поставить под сомнение виновность женщины в убийстве 13-летней дочери.

Как сообщает Telegram-канал "Харьков Life", интерес представляют четыре фрагмента из разных переписок, приобщенных к делу Пьяновой (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

Март 2020 года – Татьяна общается с подругой по поводу дочери Кристины. Брат Татьяны общается со следователем, заявляя, что убийство ее дочери было совершено кем-то у сестры на глазах, поэтому у нее "съехала крыша". Брат и следователь общаются по поводу бывшего мужа Татьяны, который угрожал ей (она неоднократно вызывала полицию). "У Тани нет такой силы, чтобы отрезать голову, и нет такой ненависти и жестокости. Просто по ее в данный момент неадекватности делают во всем виноватой", – пишет родственник. Рассуждение о странных моментах, которые происходили в период убийства, и о попавшем на камеры неизвестном мужчине, которого не допросили.

Telegram "Харьков Life"

Telegram "Харьков Life"

Telegram "Харьков Life"

Telegram "Харьков Life"

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