Опознали вредителей по фото: в Припяти разрисовали городскую стелу

Вандалы проникли на территорию зоны отчуждения и разрисовали стелу с названием города Припять Киевской области.

ЧП произошло в ночь на 2 октября, а виновных удалось вычислить по фото, которыми они сами же поделились в соцсетях.

"Сейчас работники зоны отчуждения оперативно проводят восстановительные работы", – рассказал помощник директора ГП "ЦОТИЗ"Кирилл Гарник.

В соцсетях рассказали подробности произошедшего. "Одного из них (нарушителей - ред.) удалось вычислить по фото, с ним было еще двое вандаленков. На данный момент эти персонажи могут находится в Припяти. Стеллу уже восстанавливают", – сообщил в Facebook гид Станислав Полесский.

На месте ЧП facebook.com/stanislav.polessky

Последствия facebook.com/stanislav.polessky

Вандалов опознали facebook.com/stanislav.polessky

Как сообщал OBOZREVATEL, Чернобыльскую зону отчуждения за 8 месяцев этого года посетили 74671 человек, а среди иностранцев больше всего это место интересует граждан Великобритании.

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