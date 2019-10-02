Опознали вредителей по фото: в Припяти разрисовали городскую стелу

Вандалы проникли на территорию зоны отчуждения и разрисовали стелу с названием города Припять Киевской области.
ЧП произошло в ночь на 2 октября, а виновных удалось вычислить по фото, которыми они сами же поделились в соцсетях.
"Сейчас работники зоны отчуждения оперативно проводят восстановительные работы", – рассказал помощник директора ГП "ЦОТИЗ"Кирилл Гарник.
В соцсетях рассказали подробности произошедшего. "Одного из них (нарушителей - ред.) удалось вычислить по фото, с ним было еще двое вандаленков. На данный момент эти персонажи могут находится в Припяти. Стеллу уже восстанавливают", – сообщил в Facebook гид Станислав Полесский.
На месте ЧП
facebook.com/stanislav.polessky
Последствия
facebook.com/stanislav.polessky
Вандалов опознали
facebook.com/stanislav.polessky
Как сообщал OBOZREVATEL, Чернобыльскую зону отчуждения за 8 месяцев этого года посетили 74671 человек, а среди иностранцев больше всего это место интересует граждан Великобритании.
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