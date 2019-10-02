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2 октября • обновлено в 18:03
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Опознали вредителей по фото: в Припяти разрисовали городскую стелу

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Вандалы проникли на территорию зоны отчуждения и разрисовали стелу с названием города Припять Киевской области.

ЧП произошло в ночь на 2 октября, а виновных удалось вычислить по фото, которыми они сами же поделились в соцсетях.

"Сейчас работники зоны отчуждения оперативно проводят восстановительные работы", – рассказал помощник директора ГП "ЦОТИЗ"Кирилл Гарник.

В соцсетях рассказали подробности произошедшего. "Одного из них (нарушителей - ред.) удалось вычислить по фото, с ним было еще двое вандаленков. На данный момент эти персонажи могут находится в Припяти. Стеллу уже восстанавливают", – сообщил в Facebook гид Станислав Полесский.

На месте ЧП

На месте ЧП

facebook.com/stanislav.polessky

Последствия

Последствия

facebook.com/stanislav.polessky

Вандалов опознали

Вандалов опознали

facebook.com/stanislav.polessky

Как сообщал OBOZREVATEL, Чернобыльскую зону отчуждения за 8 месяцев этого года посетили 74671 человек, а среди иностранцев больше всего это место интересует граждан Великобритании.

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Место
Украина
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