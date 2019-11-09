Террористы в день разведения устроили кровавые бои на Донбассе: ВСУ выстояли

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 9 ноября, террористы "Л/ДНР" 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий в результате был ранен.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что противник обстрелял позиции Украины из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", – добавили в ООС.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

По информации разведки, с 1 по 8 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек. 19 из них – санитарные, еще 11 оккупантов были ликвидированы.

Три обстрела позиций ООС 9 ноября российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

у Майорска и Крымского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов по позициям Объединенных сил:

три раза неподалеку Водяного – из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Невельского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Березового – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Талаковки – из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Песков – из минометов калибра 82 мм.

Как писал OBOZREVATEL, в районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября стартовал новый этап разведения войск. ОБСЕ зафиксировала вооружения, которые террористы "ДНР" вывели с позиций.

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