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9 ноября • обновлено в 19:45
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Террористы в день разведения устроили кровавые бои на Донбассе: ВСУ выстояли

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В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 9 ноября, террористы "Л/ДНР" 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий в результате был ранен.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что противник обстрелял позиции Украины из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", – добавили в ООС.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

По информации разведки, с 1 по 8 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек. 19 из них – санитарные, еще 11 оккупантов были ликвидированы.

Три обстрела позиций ООС 9 ноября российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • у Майорска и Крымского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новолуганского – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Карта ООС

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов по позициям Объединенных сил:

  • три раза неподалеку Водяного – из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Невельского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • у Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Березового – из ручных противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Талаковки – из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • в районе Песков – из минометов калибра 82 мм.

Как писал OBOZREVATEL, в районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября стартовал новый этап разведения войск. ОБСЕ зафиксировала вооружения, которые террористы "ДНР" вывели с позиций.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР Вооруженные силы Украины
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Над горой стоит телега, под горою борона.Тут шахтёр иппёт рагуля, наше дело- сторона...
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Это сколько крови должно быть с одного раненного в дупу рагуля, чтоб после десятка обстрелов бои стали "кровавыми".
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Семен Дмитрий
Семен Дмитрий
Ежевечерние сказки от Обсоса
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