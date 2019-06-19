ООН обвинила Саудовскую Аравию в зверском убийстве Хашогги

ООН заявила, что Саудовская Аравия виновна в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Турции в октябре 2018 гда.
Об этом говорится в докладе Организации Объединенных Наций, сообщает Telegram-канал RT.
Спецдокладчик призвал к международным санкциям против наследного принца Саудовской Аравии и вероятных виновных в смерти журналиста.
Джамаль Хашогги
ВВС
Джамаль Хашогги – колумнист американского издания The Washington Post, который выступал с критикой саудовского правительства и принца Мухаммеда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Хашогги числился без вести пропавшим после того, как зашел в здание консульства в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позже стало известно, что он был жестоко убит на территории диппредставительства. Есть версия, что его растворили в кислоте.
Расчлененное тело Хашогги могло быть вывезено из Турции в чемоданах.
Правоохранители нашли фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства.
В ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации неугодного оппозиционера.
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