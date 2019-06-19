ООН обвинила Саудовскую Аравию в зверском убийстве Хашогги

ООН заявила, что Саудовская Аравия виновна в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Турции в октябре 2018 гда.

Об этом говорится в докладе Организации Объединенных Наций, сообщает Telegram-канал RT.

Спецдокладчик призвал к международным санкциям против наследного принца Саудовской Аравии и вероятных виновных в смерти журналиста.

Джамаль Хашогги ВВС

Джамаль Хашогги – колумнист американского издания The Washington Post, который выступал с критикой саудовского правительства и принца Мухаммеда.

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