ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

ООН обвинила Саудовскую Аравию в зверском убийстве Хашогги

519Читать материал на украинском

ООН заявила, что Саудовская Аравия виновна в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Турции в октябре 2018 гда.

Об этом говорится в докладе Организации Объединенных Наций, сообщает Telegram-канал RT.

Спецдокладчик призвал к международным санкциям против наследного принца Саудовской Аравии и вероятных виновных в смерти журналиста.

Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги

ВВС

Новости
Зверское убийство и расчленение Хашогги: опубликован сенсационный список причастных

Джамаль Хашогги – колумнист американского издания The Washington Post, который выступал с критикой саудовского правительства и принца Мухаммеда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel