"Она знала": мама Окуевой вспомнила о предчувствии дочери

Убитый киллером доброволец Амина Окуева говорила, что не доживет до 35 лет.

Об этом OBOZREVATEL рассказала мать Амины Ирина Каминская. По ее словам, бывать на могиле дочери ей очень тяжело

"Ей было 34 года. Причем, она знала, что уйдет до 35 лет. Мы как-то с ней говорили, обсуждали, что нужно успеть сделать до 35 лет. И она сказала, что не доживет до 35 лет. Так и случилось. Она прожила 34 года, 4 месяца, 25 дней и 17 часов", — рассказала Каминская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2017 года в Киеве, на Подоле,совершили покушение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву. 30 октября 2017 года в результате диверсионного нападения под Киевом в поселке Глеваха Амина Окуева погибла.