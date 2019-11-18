Это лишь среднее звено: озвучена новая версия в деле о мошеннице из Офиса Зеленского

Чиновница Офиса президента, задержанная Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), Светлана Кондзеля, вероятно, была "средним звеном" в коррупционной схеме.

"Ее должность – достаточно мелкая". Такое мнение высказал источник OBOZREVATEL.

"Она же не сумасшедшая. И когда она предлагает свои услуги по трудоустройству человека в правление НАК "Нафтогаз Украины", то очевидно, что по этому поводу она общалась с теми людьми, которые могли осуществить такую операцию", – сказал он.

Светлана Кондзеля была средним звеном, убежден источник

По оценкам источника, "это могли быть не обязательно замы, это могли быть какие-то профильные департаменты, которые надзирают за промышленностью и экономикой, но имеют контакт с Коболевым".

Источник заявил: он убежден в том, что у следователей НАБУ имеются соответствующие сведения. "Но для того чтобы не разрушать иллюзию бескорыстности и некоррупционности всей администрации, решили ограничиться ею. Именно поэтому ей инкриминировали мошенничество".

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