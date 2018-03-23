"Она мозг": Чорновил сказал, кто на самом деле управляет Савченко

Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко находится практически под полным контролем своей младшей сестры.

Об этом в эфире ObozTV заявил бывший народный депутат Тарас Чорновил.

"Есть прямое управление. Мы забываем об еще одном человеке – Вера Савченко. Она является там основным интеллектом, она основной мозг, она постоянно ее направляет. С 2006 года она ее ведет. Сама Надежда Савченко признала, что Вера лучше, Вера то, Вера се", - рассказал он.

По его словам, сама Вера Савченко также могла быть завербованной российскими спецслужбами более десяти лет назад.

"Если мы слушаем все ее тезисы, то они чисто укладываются в основные российские требования. Я считаю, что она (Надежда Савченко. – Ред.) была передана и взята под контроль еще до так называемого плена. В плен она не попала, в плен она сдалась", - подчеркнул Чорновил.

При этом он отметил и влияние российских кураторов на действия Савченко-старшей.

"У нее есть технологическое российское управление. Как только арестовали Рубана, она убежала в Европу. Там ее не видели, она показалась на одном совещании, перепутала города, перепутала все. По данным нашей разведки, она в это время пребывала в Испании, где с ней, очевидно, работали", - констатировал экс-нардеп.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Нардепа задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады.

По признанию ее сестры Веры, Надежда готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы.

Как сообщал "Обозреватель", Генпрокурор Юрий Луценко подписал и огласил подозрение Савченко.