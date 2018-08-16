"Он сам худел!" Заморивший сына голодом украинский депутат нашел себе оправдание

Депутат Новоукраинского районного совета, который чуть не заморил сына голодом, обвинил во всем эксперименты врачей.

"Это над ним проводили эксперименты медики сразу после родов. Я видел, как они прятали шприцы. Мы обращались в Кабмин, к президенту, в прокуратуру, во все инстанции, но от нас отмахнулись", - заявил OBOZREVATEL Мольченко.

По его словам, сын сам худел, хотя "жена кормила часто, каждый час, а то и полчаса".

"Но он сразу ходил в туалет. Его организм ничего не усваивает, поэтому он так выглядит. Мы хотели, чтобы его положили в областную больницу, но нас там не приняли, потому что нужно направление от местного врача. А в нашей районной больнице направления не дают, говорят - ложитесь к нам. А мы не хотим, мы много слышали, как тут дети умирают. Тут много новорожденных на кладбище лежат. А если бы положили в областную больницу, мы бы потом и в "Охматдет" попали. У меня деньги есть, я бы оплатил", - уверяет Мольченко.

"Кировоградская правда"

В свою очередь главврач центральной районной больницы Новоукраинки Игорь Шилинский пояснил, что все это неправда и выдумки депутата. "Он на всех тут пишет жалобы и подает в суд, мы уже привыкли. Конечно, никаких экспериментов никто не проводил. Он придумал эту историю, как и многие другие", - говорит Шилинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, малыша спасли правоохранители, социальные службы и медики, которые изъяли ребенка из семьи. Для нормальных в его возрасте 16 кг мальчик весит всего 7.