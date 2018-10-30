Оккупанты ворвались в дом крымских татар: что происходит

Общественное объединение "Крымская солидарность" заявило о проведении обыска в селе Жемчужина Крыма Кировского района аннексированного полуострова.

По данным активистов, обыск проводят в доме крымских татар, где проживает местный житель Дилявер Ягъяев.

Как пишут "Крым. Реалии", так называемая местная полиция ситуацию не комментирует.

После аннексии в Крыму фактические российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" назвали крымских татар врагами и предателями, которые едва не устроили гражданскую войну.