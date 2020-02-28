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28 февраля • обновлено в 16:03
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Оккупанты уничтожают Крым: в сети показали новое доказательство

4.8т
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В оккупированном Россией Крыму из-за длительной, вероятно, незаконной добычи песка значительно уменьшилась площадь Бакальской косы, которая имеет статус регионального ландшафтного парка. В результате она практически превратилась в остров.

Об этом шла речь в эфире радио "Крым.Реалии". В так называемом Министерстве экологии и природных ресурсов полуострова заявили, что Росприроднадзор направил в суд дело в отношении ООО "Экоюжгеоразведка", которое, как заверили в ведомстве, незаконно добывало песок на косе, а юридическому лицу вручили протокол о временном запрете деятельности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Впрочем, это не остановило никого. По словам жительницы села Стерегущее Валентины, которая выступает против этого, самая широкая часть косы уменьшилась в размерах, а ущерб от добычи – огромный.

"Сотрудники так называемого Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора провели внеплановую проверку, выявили многочисленные нарушения. Одним из пунктов в протоколе указано, что здесь велась незаконная добыча песка. Материалы на приостановку работы переданы в суд, и теперь мы ждем решения. Я думаю, без помощи человека коса восстановится очень нескоро", – подчеркнула она.

Бакальская коса в Крыму почти превратилась в остров

Бакальская коса в Крыму почти превратилась в остров

В то же время журналист-расследователь из Севастополя Татьяна Рихтун рассказала, что интересовалась фактами добычи песка компанией "Суэста" возле Севастополя, в районе мыса Фиолент, а также в районе Евпатории – на Донузлаве.

"На Бакальскую косу у нее тогда не было разрешения – это было еще до окупации, ее суда были замечены там уже в 2017 году. Это история c аферами Николая Злочевского – бывшего министра экологии Украины времен президента Виктора Януковича. То, что компания "Суэста" получила разрешение на добычу песка, его рук дело", – отметила женщина.

По словам Рихтун, однажды активисты добились решения из Киева об аннулировании лицензии на добычу песка в Севастополе, но компания "перерегистрировалась в Донецке и получила там решение о возобновлении лицензии".

"В итоге именно суда компании "Суэста", "Дрофа" и "Печора" были замечены в районе "Бакальской банки". Интересно, что она значится в российском реестре, но зарегистрирована на территории Украины, в Донецке – на территории так называемой "ДНР". В итоге получается, что террористы из Донецка добывают песок в Крыму. Он шел на строительство Керченского моста и трассы "Таврида", – подчеркнула журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму активисты подняли панику из-за промышленной добычи песка на территории ландшафтно-рекреационного парка "Бакальская коса".

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Автор
Яра Дорош
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Екатерина сделала Крым российским. Причем тут скакуны?
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a alexeyon
a alexeyon
Яворский Сергей, как сделала? выплюнула из своей piZdi?
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