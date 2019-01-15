Оккупанты стянули в Крым ракетно-пушечный комплекс: что известно

Российские оккупанты перебросили в аннексированный Крым еще одну систему противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С".

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России, ракетно-пушечный комплекс заступил на боевое дежурство в декабре прошлого года.

Самоходная зенитная ракетно-пушечная установка наземного и морского базирования уже была задействована в учениях.

ЗРПК "Панцирь-С" Пресс-служба Минобороны РФ

Еще один дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" был размещен в Крыму в октябре 2018 года.

Комплекс "Панцирь-С" может вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения. Кроме России, ЗРПК стоит на вооружении у Алжира, Ирана, Ирака, ОАЭ, Сирии, Ливии и Омана.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала стягивать военную технику на полуостров после того, как 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего было применено оружие против украинских военных кораблей и захвачены три судна.

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