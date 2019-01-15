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Оккупанты стянули в Крым ракетно-пушечный комплекс: что известно

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Российские оккупанты перебросили в аннексированный Крым еще одну систему противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С".

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России, ракетно-пушечный комплекс заступил на боевое дежурство в декабре прошлого года.

Самоходная зенитная ракетно-пушечная установка наземного и морского базирования уже была задействована в учениях.

ЗРПК

ЗРПК "Панцирь-С"

Пресс-служба Минобороны РФ

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Еще один дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" был размещен в Крыму в октябре 2018 года.

Комплекс "Панцирь-С" может вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения. Кроме России, ЗРПК стоит на вооружении у Алжира, Ирана, Ирака, ОАЭ, Сирии, Ливии и Омана.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала стягивать военную технику на полуостров после того, как 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего было применено оружие против украинских военных кораблей и захвачены три судна.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
И нафига? Вот теперь они начнут собой сбивать израильские ракеты :-/
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Украина не имеет шансов на существование, придурки НИКОГДА не смогут построить что-либо, а умеют только разрушать. Придуркам следует, наконец, понять, что каждое слово, если это не ложь, имеет определенный смысл. Придуркам следует изучить понятие "аннексии" и уразуметь, что Крым не был "аннексирован", ситуация в Крыму не соответствует признакам аннексии. Если придурки постоянно повторяют глупость, то они становятся дебилами. Украина населена дебилами?
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ефимов владимир
ефимов владимир
Хороший комплекс, авиаракеты щелкает как орехи.
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