Оккупанты стянули в Крым ракетно-пушечный комплекс: что известно

Российские оккупанты перебросили в аннексированный Крым еще одну систему противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С".
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России, ракетно-пушечный комплекс заступил на боевое дежурство в декабре прошлого года.
Самоходная зенитная ракетно-пушечная установка наземного и морского базирования уже была задействована в учениях.
ЗРПК "Панцирь-С"
Пресс-служба Минобороны РФ
Еще один дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" был размещен в Крыму в октябре 2018 года.
Комплекс "Панцирь-С" может вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения. Кроме России, ЗРПК стоит на вооружении у Алжира, Ирана, Ирака, ОАЭ, Сирии, Ливии и Омана.
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала стягивать военную технику на полуостров после того, как 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего было применено оружие против украинских военных кораблей и захвачены три судна.
Через два дня после происшествия в сети появилось видео перемещения антикорабельных береговых комплексов "Бал" в оккупированную Керчь.
Также спутники зафиксировали ракетную батарею российского класса S-400 на авиабазе Джанкой.
В декабре 2018 года Черноморский флот России получил в состав новый малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".
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