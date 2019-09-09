Оккупанты провели "выборы" в Крыму: назван главный итог

Местные выборы в аннексированном Россией Крыму показали, что жители полуострова разочаровались в оккупантах.

Об этом в эфире ObozTV рассказала журналистка Лариса Волошина. По ее словам, приезжающие "с материка" россияне все больше вытесняют крымчан из бизнеса и с ключевых постов во власти.

Журналистка отметила, что явка на полуострове составила менее 30%, "учитывая то, что есть еще явная накрутка".

"Тут есть несколько причин. Первая – это крымские татары, которые уже традиционно игнорируют такие выборы. Во-вторых, там произошло интересная история: Россия начала десантировать "парашютистов" на выборы в местные советы. И местные, даже те, кто был пророссийский, казаки, кто угодно, оказались просто отделенными, им запретили участвовать. Местные жители уже все просто объединились в протесте к пренебрежению и не пришли. Очень уникальное явление сейчас происходит", – подчеркнула она.

По ее словам, происходящее в Крыму вызвало возмущение даже у представителей оккупационной власти: "Это был просто шок. Такое количество "патентованных" россиян, которые были засланы в Крым, сразу получали регистрацию, местную прописку, сразу баллотировались на выборах в местные советы – это просто что-то невероятное".

"Мы все знаем Леонида Грача, у него есть партия "Коммунисты России". Самой партии запретили принимать участие там, несколько из них шли мажоритарщиками, сами партийцы собирали митинги, выходили с плакатами "прекратите репрессии в Крыму", потому что их начали сажать. Это что-то неимоверное", – рассказала Волошина.

Журналистка отметила, что Россия в Крыму начинает ротацию элит: "Засылает людей с материка, из РФ. А крымчан отстраняют от бизнеса, от ключевых постов. Если начальник – то обязательно россиянин. А во-вторых начинают их отстранять даже от той имитации местного самоуправления".

Волошина добавила, что неудовлетворенность политикой РФ имеет массовый характер, хотя в головах у людей "это не конвертируется в то, что Крым – это Украина".

inforesist.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало видео, как в оккупированном Крыму на избирательном участке прозвучал гимн Украины.

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