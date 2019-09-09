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10 сентября • обновлено в 06:31
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Оккупанты провели "выборы" в Крыму: назван главный итог

5.3т Читать материал на украинском

Местные выборы в аннексированном Россией Крыму показали, что жители полуострова разочаровались в оккупантах.

Об этом в эфире ObozTV рассказала журналистка Лариса Волошина. По ее словам, приезжающие "с материка" россияне все больше вытесняют крымчан из бизнеса и с ключевых постов во власти.

Журналистка отметила, что явка на полуострове составила менее 30%, "учитывая то, что есть еще явная накрутка".

"Тут есть несколько причин. Первая – это крымские татары, которые уже традиционно игнорируют такие выборы. Во-вторых, там произошло интересная история: Россия начала десантировать "парашютистов" на выборы в местные советы. И местные, даже те, кто был пророссийский, казаки, кто угодно, оказались просто отделенными, им запретили участвовать. Местные жители уже все просто объединились в протесте к пренебрежению и не пришли. Очень уникальное явление сейчас происходит", – подчеркнула она.

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По ее словам, происходящее в Крыму вызвало возмущение даже у представителей оккупационной власти: "Это был просто шок. Такое количество "патентованных" россиян, которые были засланы в Крым, сразу получали регистрацию, местную прописку, сразу баллотировались на выборах в местные советы – это просто что-то невероятное".

"Мы все знаем Леонида Грача, у него есть партия "Коммунисты России". Самой партии запретили принимать участие там, несколько из них шли мажоритарщиками, сами партийцы собирали митинги, выходили с плакатами "прекратите репрессии в Крыму", потому что их начали сажать. Это что-то неимоверное", – рассказала Волошина.

Журналистка отметила, что Россия в Крыму начинает ротацию элит: "Засылает людей с материка, из РФ. А крымчан отстраняют от бизнеса, от ключевых постов. Если начальник – то обязательно россиянин. А во-вторых начинают их отстранять даже от той имитации местного самоуправления".

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Волошина добавила, что неудовлетворенность политикой РФ имеет массовый характер, хотя в головах у людей "это не конвертируется в то, что Крым – это Украина".

Оккупанты провели "выборы" в Крыму: назван главный итог

inforesist.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало видео, как в оккупированном Крыму на избирательном участке прозвучал гимн Украины.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Аннексия Крыма Нарушение прав человека в Крыму
Персона
Лариса Волошина
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Оккупантов вышибли из Крыма еще в 2014 году
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Гусенцова Галина, имя Галя в переводе курица.этим все сказали твои родители
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Петрова Ольга, Моста нету )))
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Волошина, как всегда - одно и тоже. Не ума не фантазии.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Ржунимагу Феофан:"Не ума не фантазии" Фантазию проявят те, кто считают голоса. Что до ума, то для того, чтобы вместо "не" писать "ни" его тоже не нужно. Просто курс русского языка в начальной школе.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Выборы у нас прошли нормально и спокойно. Явка почти такая как по всей стране. Главное что избраны новые органы власти.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Шапиро Женька, странно, что тебя чужие органы беспокоят.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Крымчанин Юрий, сейлем и башмаки у руля , руцкая шушара с арами сверху , рабы на подсосе , внизу, А выборы ни одна толковая страна , кроме сомали и абхазов не признали , пабеда
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