Оккупанты пожаловались, что воды в Севастополе хватит до ноября

Наполняемость Чернореченского водохранилища в начале июля составляет 30,112 миллиона кубометров или около 46,9% от проектного объема.

Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Севастополя, передают подконтрольные оккупантам ресурсы.

"Если сравнить с данными на начало мая, то выходит, что за два прошедших месяца основной водоем, питающий Севастополь, потерял 4,5 миллиона кубометров воды или около 7% от своего объема", – сказано в сообщении.

Неприкосновенный запас водохранилища составляет семь миллионов кубометров. Так называемый глава города Михаил Развожаев заявил, что в этом году запасы Чернореченского водохранилища фактически в два раза меньше прошлогодних из-за засухи, которая охватила весь полуостров.

По расчетам оккупантов, воды в Севастополе хватит до ноября. Поэтому они проводят глобальную ревизию всех законсервированных скважин в городе.

Чернореченское водохранилище

Как писал OBOZREVATEL, ранее МИД Украины заявил, что страна не будет снабжать Крым водой, это проблема России как государства-оккупанта и она должна нести за это ответственность.