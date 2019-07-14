Оккупанты получили по зубам: в штабе ООС сообщили хорошие новости с Донбасса

В зоне проведения ООС на Донбассе в воскресенье, 14 июля, не пострадал ни один украинский военнослужащий.

Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, с начала суток террористы "Л/ДНР" 8 раз нарушили режим прекращения огня.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке.

Обстрелы были зафиксированы вблизи таких населенных пунктов: Широкино, Новотроицкое, Богдановка, Крымское, Зайцево, Новолуганское.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе прошли жесткие бои, оккупанты 15 раз открывали огонь, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих.

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