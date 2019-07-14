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Оккупанты получили по зубам: в штабе ООС сообщили хорошие новости с Донбасса

5.3т Читать материал на украинском

В зоне проведения ООС на Донбассе в воскресенье, 14 июля, не пострадал ни один украинский военнослужащий.

Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, с начала суток террористы "Л/ДНР" 8 раз нарушили режим прекращения огня.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке.

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Обстрелы были зафиксированы вблизи таких населенных пунктов: Широкино, Новотроицкое, Богдановка, Крымское, Зайцево, Новолуганское.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.

Оккупанты получили по зубам: в штабе ООС сообщили хорошие новости с Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе прошли жесткие бои, оккупанты 15 раз открывали огонь, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Видишь как оно... Не убили- и уже хорошая новость! Потому что редко!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А чего потери " оккупантов" уточнять? двое мирных жителя! И вот возникает вопрос " оккупанты " лупят крупным( запрещённым) калибром и у всу потерьнет , а всу отвечает стрелковым вооружением и попадают в мирных, как так получается?
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Сало Уронили
Сало Уронили
Вооруженные формирования Российской Федерации -WTF?так пора войну объявить,ну на крайняк ноту.шо не.так отож и нэ п%зды
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