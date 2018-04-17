Оккупанты подарили РФ часть Тузлы под Крымский мост

Так называемый Совет министров аннексированного Крыма решил передать земельный участок площадью более 6,5 тысячи квадратных метров на острове Тузла для строительства Керченского моста в собственность России.

Соответствующее решение было принято крымским "правительством" 17 апреля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документ.

"Такое решение принято после рассмотрения заявления ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" является заказчиком строительства Крымского моста. Согласно плану, транспортный переход соединит Керченский и Таманский полуострова через Тузла и тузлинскую косу.

"Осуществить безвозмездную передачу из собственности Республики Крым в федеральную собственность земельного участка площадью 6 530 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования земельного участка — транспорт, расположенного по адресу: Республика Крым, Керчь, Коса Тузла", - сказано в документе.

"Право федеральной собственности" на землю возникнет со дня утверждения акта приема-передачи.

"Это стандартная процедура передачи земельного участка из собственности субъекта федерации в федеральную собственность под нужды строительства федерального объекта инфраструктуры", - сказал представитель "Тамани".

По словам источника, оформление передачи земельных участков находится на завершающей стадии.

"Собственником участка после завершения процедуры передачи станет Российская Федерация, правообладателем — ФКУ Упрдор "Тамань", подведомственное Росавтодору. Оформление передачи земельных участков по проекту находится в завершающей стадии", – сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее оккупанты похвастались "пусконаладочными работами" автоматизированной системы управления дорожным движением на Керченском мосту.