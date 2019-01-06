Оккупанты нанесли ракетные удары в Крыму: что случилось

Российские военные провели учения в оккупированном Крыму и отработали удары по морским целям при помощи ракетных комплексов "Бал".
По данным пресс-службы Минобороны РФ, личный состав Черноморского флота занимался практическими навыками по нанесению ударов при развертывании с марша.
"Ракетчики отработали элементы по тактической, технической и специальной подготовке. Целью учения является совершенствование навыков военнослужащих при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки", – сказано в сообщении.
Ракетный комплекс "Бал"
Пресс-служба Минобороны РФ
Уточняется, что экипажи стартовых батарей отработали способы размещения техники на различных позициях, выход, развертывание, смену боевого порядка и местоположения после применения оружия.
"Расчеты боевой техники выполнили выдвижение в назначенные районы, развертывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами", – добавили в российском оборонном ведомстве.
Стоит отметить, что ракетный комплекс "Бал" оснащен противокорабельной ракетой Х-35. Он способен поражать цели крылатыми ракетами на расстоянии до 120 км.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Россия начала стягивать военную технику в Крым после того, как 25 ноября корабль России протаранил буксир ВМС Украины в Черном море.
Буквально через два дня после происшествия в сети появилось видео перемещения антикорабельных береговых комплексов "Бал" в оккупированную Керчь.
Также спутники зафиксировали ракетную батарею российского класса S-400 на авиабазе Джанкой.
В Минобороны РФ также рассказали, что перебросят более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2.
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