Оккупанты дали голодающему более 100 дней Балуху 5 лет колонии

Подконтрольный России Раздольненский районный суд в Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).
Как передает "Крым.Реалии", украинца осудили по второму уголовному делу о "дезорганизации работы изолятора временного содержания".
Это дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил.
При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с вынесенным приговором.
"Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор" Владимиру Балуху. Выражаем протест Российской Федерации, - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.
Розправа окупанта. 5 років за патріотизм. Абсолютно свавільний і незаконний "вирок" В.Балуху. Висловлюємо протест РФ pic.twitter.com/8z08zO3MKo— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 5 июля 2018 г.
Также МИД призвал партнеров Украины повлиять на Кремль.
Закликаємо наших партнерів вплинути на Кремль задля звільнення В.Балуха. Вимагаємо від РФ звільнення всіх наших політв'язнів— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 5 июля 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта активист объявил бессрочную голодовку, протестуя против незаконного приговора.
1 июня архиепископ Климент рассказал, что Балух находится в тяжелом состоянии.
15 июня во время заседания суда ему стало плохо. 22 июня стало известно, что украинец перешел на воду.
Напомним, первый срок Балух получил за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
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