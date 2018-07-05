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Оккупанты дали голодающему более 100 дней Балуху 5 лет колонии

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Подконтрольный России Раздольненский районный суд в Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

Как передает "Крым.Реалии", украинца осудили по второму уголовному делу о "дезорганизации работы изолятора временного содержания".

Это дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил.

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При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с вынесенным приговором.

"Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор" Владимиру Балуху. Выражаем протест Российской Федерации, - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

Также МИД призвал партнеров Украины повлиять на Кремль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта активист объявил бессрочную голодовку, протестуя против незаконного приговора.

1 июня архиепископ Климент рассказал, что Балух находится в тяжелом состоянии.

15 июня во время заседания суда ему стало плохо. 22 июня стало известно, что украинец перешел на воду.

Напомним, первый срок Балух получил за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Владимир Балух
Место
Украина
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Измельчал ныне голодальщик! Вот в 80-е,как сейчас помню, на Вашингтонщине доктор Хайдер 218 суток голодал- и ничего!!! А у этих террористов-день не поел и уже хиройский хирой, а по окончанию- ряха в телевизор не влазит.
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Петров Игорь
Петров Игорь
Если бы голодал не 100, а 200 дней, то дали бы не 5 лет, а 10 лет.
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Король Полосок
Король Полосок
Предвижу пятилетнюю голодовку.
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