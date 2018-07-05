Оккупанты дали голодающему более 100 дней Балуху 5 лет колонии

Подконтрольный России Раздольненский районный суд в Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

Как передает "Крым.Реалии", украинца осудили по второму уголовному делу о "дезорганизации работы изолятора временного содержания".

Это дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил.

При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с вынесенным приговором.

"Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор" Владимиру Балуху. Выражаем протест Российской Федерации, - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

Розправа окупанта. 5 років за патріотизм. Абсолютно свавільний і незаконний "вирок" В.Балуху. Висловлюємо протест РФ pic.twitter.com/8z08zO3MKo — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 5 июля 2018 г.

Также МИД призвал партнеров Украины повлиять на Кремль.

Закликаємо наших партнерів вплинути на Кремль задля звільнення В.Балуха. Вимагаємо від РФ звільнення всіх наших політв'язнів — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 5 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта активист объявил бессрочную голодовку, протестуя против незаконного приговора.

1 июня архиепископ Климент рассказал, что Балух находится в тяжелом состоянии.

15 июня во время заседания суда ему стало плохо. 22 июня стало известно, что украинец перешел на воду.

Напомним, первый срок Балух получил за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.