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Охранник Трампа внезапно умер после встречи с Путиным

5.3тЧитать новость на украинском

Накануне переговоров президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина у личного охранника главы Белого дома, американского агента Секретной службы с 19-летним стажем случился инсульт.

Об этом пишет The Guardian, отмечая, что он работал над защитой президента, когда Трамп находился в собственном гольф-клубе в Шотландии Trump Turnberry.

Инсульт у охранника случился в воскресенье, 15 июля. Он получил экстренную медицинскую помощь, однако врачам не удалось его спасти.

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Он скончался 17 июля в окружении семьи.

Имя охранника не сообщается из-за секретности его работы.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп на встрече с Путиным пошел против плана Белого дома.

Персона
Дональд Трамп
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Kaus Evgeny
Kaus Evgeny
Это какой то пи3дец. И тут Путин виноват. В Шотландию подлец не законно, агресивно-гибридно проник и из за угла напугал бедного охранника до инсульта. Да за это в Гаагу его.
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Русский Солдат
Русский Солдат
И когда же он успел встретиться с Путиным? Фейкометы.
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