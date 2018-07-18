Охранник Трампа внезапно умер после встречи с Путиным

Накануне переговоров президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина у личного охранника главы Белого дома, американского агента Секретной службы с 19-летним стажем случился инсульт.

Об этом пишет The Guardian, отмечая, что он работал над защитой президента, когда Трамп находился в собственном гольф-клубе в Шотландии Trump Turnberry.

Инсульт у охранника случился в воскресенье, 15 июля. Он получил экстренную медицинскую помощь, однако врачам не удалось его спасти.

Он скончался 17 июля в окружении семьи.

Имя охранника не сообщается из-за секретности его работы.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп на встрече с Путиным пошел против плана Белого дома.