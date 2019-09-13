"Охота" на депутатов: в Черкассах сожгли очередное авто чиновника

В пятницу, 13 сентября, в Черкассах сгорел автомобиль секретаря городского совета Ярослава Нищика, чему предшествовала череда громких преступлений против депутатов.

На это обратил внимание в Facebook депутат Черкасского горсовета Александр Згиблов.

"Поджог или не поджог – выяснят правоохранители. Когда уничтожается чье-то имущество (горят автомобили, трескаются магазины, совершаются нападения на родственников, раздаются угрозы) – это неправильно. Это криминал. И в нормальном, демократическом государстве, которым мы представляем и хотим видеть Украину, такого не должно быть", – написал он.

В Черкассах сожгли авто Ярослава Нищика Facebook Александра Згиблова

По его данным, за последние 4 года (время каденции мэра Анатолия Бондаренко) в Черкассах было совершено:

Дважды поджог автомобиля депутата Сухарьков. "Ни заказчиков, ни исполнителей не найдены", – отметил Згиблов.

Угон автомобиля депутат Тренкина. "Результат ноль", – возмутился депутат.

Нападение на депутата Павла Карася. "Результатов расследования ноль", – прокомментировал он.

Убийство депутата Михаила Бинусова: "Ни задержанных, ни заказчиков, ни организаторов".

"И вот очередное преступление: уничтожение автомобиля секретаря городского совета", – добавил Збиглов.

"У меня много вопросов к правоохранительным органам. Может стоит уже выслушать представителей полиции и прокуратуры на сессии городского совета. При этом послушать обо всех уголовных делах, которые возбуждались в отношении чиновников мэрии, руководителей департаментов, об использовании имущества общины не по назначению, уголовные дела в отношении мэра Черкасс Бондаренко и др. Посвятить этому отдельное заседание сессии и понять, что происходит в нашем городе!" – высказался депутат.

"Фракция Партии свободных демократов осуждает любые действия, связанные с уничтожением имущества, убийствами, запугиванием депутатов городского совета", – подчеркнул он.

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