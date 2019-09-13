"Охота" на депутатов: в Черкассах сожгли очередное авто чиновника

В пятницу, 13 сентября, в Черкассах сгорел автомобиль секретаря городского совета Ярослава Нищика, чему предшествовала череда громких преступлений против депутатов.
На это обратил внимание в Facebook депутат Черкасского горсовета Александр Згиблов.
"Поджог или не поджог – выяснят правоохранители. Когда уничтожается чье-то имущество (горят автомобили, трескаются магазины, совершаются нападения на родственников, раздаются угрозы) – это неправильно. Это криминал. И в нормальном, демократическом государстве, которым мы представляем и хотим видеть Украину, такого не должно быть", – написал он.
В Черкассах сожгли авто Ярослава Нищика
Facebook Александра Згиблова
По его данным, за последние 4 года (время каденции мэра Анатолия Бондаренко) в Черкассах было совершено:
Дважды поджог автомобиля депутата Сухарьков. "Ни заказчиков, ни исполнителей не найдены", – отметил Згиблов.
Угон автомобиля депутат Тренкина. "Результат ноль", – возмутился депутат.
Нападение на депутата Павла Карася. "Результатов расследования ноль", – прокомментировал он.
Убийство депутата Михаила Бинусова: "Ни задержанных, ни заказчиков, ни организаторов".
"И вот очередное преступление: уничтожение автомобиля секретаря городского совета", – добавил Збиглов.
"У меня много вопросов к правоохранительным органам. Может стоит уже выслушать представителей полиции и прокуратуры на сессии городского совета. При этом послушать обо всех уголовных делах, которые возбуждались в отношении чиновников мэрии, руководителей департаментов, об использовании имущества общины не по назначению, уголовные дела в отношении мэра Черкасс Бондаренко и др. Посвятить этому отдельное заседание сессии и понять, что происходит в нашем городе!" – высказался депутат.
"Фракция Партии свободных демократов осуждает любые действия, связанные с уничтожением имущества, убийствами, запугиванием депутатов городского совета", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Одиозный мэр Черкасс Бондаренко не раз попадал в громкие скандалы.
22 августа Бондаренко созвал тайное заседание в Каневе, где депутаты поддержали незаконное решение исполкома об увеличении доходной части бюджета.
В связи с этим прокуратура сообщила ему о подозрении 4 октября. 8 октября мэру Черкасс объявили второе подозрение в злоупотреблении властью. Кроме того, всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины" пришла к выводу, что Бондаренко могут досрочно отстранить от исполнения обязанностей.
30 октября Апелляционный суд отменил постановления об избрании меры пресечения в виде залога и отстранения от должности.
16 ноября суд отказался отстранить Бондаренко.
В начале июля 2019 года жители Черкасс взбунтовались против драконовских тарифов, которые им установил новый управитель многоквартирных домов. Примечательно, что компания входит в бизнес-орбиту мэра города Анатолия Бондаренко.
16 июля 2019 года в его дом пришли с обыском детективы Национального антикоррупционного бюро Украины
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